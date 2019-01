Saudi-Arabia nekter for å ha tatt passet til kvinne som flyktet

Rahaf Mohammed al-Qunun ønsker å søke asyl i Australia og kom til Bangkok med en fly fra Kuwait lørdag. I intervjuer har hun sagt at hun risikerer å bli drept av mannlige slektninger i hjemlandet.

Al-Qunun hevder at hun i Bangkok ble lurt til å gi fra seg passet sitt av personer tilknyttet Saudi-Arabias ambassade i Thailand. Myndighetene i Saudi-Arabia har avvist påstanden.

Immigrasjonsmyndighetene i Thailand sier al-Qunun må reise tilbake til Kuwait, og planen var at hun skulle dra med en flygning mandag formiddag lokal tid. Men hun var ikke om bord på dette flyet, og det ser i stedet ut til at hun har barrikadert seg på et hotellrom på flyplassen.

– Jeg forlater ikke hotellrommet mitt før jeg får se FNs høykommissær for flyktninger. Jeg ønsker asyl, sier al-Qunun i en video lagt ut på Twitter.

En menneskerettsadvokat opplyser at det gjøres forsøk på å få det thailandske rettsvesenet til å stanse deportasjonen.