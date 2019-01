Castro vil bli USAs president

44 år gamle Castro kunngjorde lørdag i hjembyen San Antonio i Texas sitt offisielle kandidatur.

Castro, som selv har latinamerikansk bakgrunn, gjorde narr av president Donald Trumps påstand om at USA står overfor en «invasjon» fra Latin-Amerika.

– Han kaller det en nasjonal sikkerhetskrise. Vel, det er en krise i dag. Det er en lederkrise. Donald Trump har sviktet arbeidet med å opprettholde vår store nasjons verdier, sa Castro.

Vil ha nytt lederskap

Castro sier han vil stille som presidentkandidat «fordi det er på tide med nytt lederskap, fordi det er på tide med ny energi, og det er på tide med en ny forpliktelse for å sikre at muligheter er tilgjengelige for hver eneste amerikaner».

Castro var byutviklings- og boligminister i Obama-administrasjonen andre periode. Han har også vært ordfører i San Antonio.

Castro er den andre demokraten som formelt går inn i nominasjonskampen i partiet, etter John Delaney.

Gabbard vil også stille

Fredag uttalte demokraten Tulsi Gabbard at hun i neste uke vil formelt kunngjøre at hun også stiller som kandidat. Gabbard er 37 år gammel, hindu og tjenestegjorde i Irak-krigen.

31. desember kunngjorde senator Elizabeth Warren (69) at hun skal danne en forberedende komité og senere lansere sitt kandidatur. Men det er en lang vei. Hun må først gjennom nominasjonsprosessen i eget parti, noe som ikke er lett, ettersom det er ventet at over 20 øvrige kandidater også vil gjøre det samme.