Tre eksgeneraler og en TV-profil får pangstart i valgkamp. Kan true Netanyahu.

Fire israelske politikere har lansert partialliansen Blå og hvit. De tar sikte på å kaste Netanyahu og hans høyreparti Likud ut av regjeringskontorene. Starten kunne knapt gått bedre for utfordrerne.

Samtidig som det første israelske romfartøyet natt til fredag ble skutt opp mot Månen, skyter også det nye partiet rakettfart på målingene. Blå og hvit fikk 36 mandater i to undersøkelser i to TV-kanaler og er dermed største parti.

Regjeringspartiet fikk til sammenligning 26 og 30 mandater i målingene, melder Jerusalem Post.

Tre generaler

De fire frontfigurene i den nye partialliansen er:

Benny Gantz: Israels forsvarssjef 2011–2015. Han skal være statsminister de første 2,5 årene om alliansen vinner.

Yair Lapid: Leder for partiet Yesh Atid og tidligere programleder i TV. Han skal være utenriksminister først og senere statsminister.

Moshe Ya’alon: Israels forsvarssjef 2002–2005.

Gaby Ashkenazi: Israels forsvarssjef 2007–2011.

Sigarer og sjampis-trøbbel

Netanyahu har en svært suksessrik valghistorie bak seg. Han har nå vunnet tre valg på rad siden 2009 og var dessuten statsminister tre år på 1990-tallet. Vinner han for femte gang i mars, ligger han an til å bli den lengstsittende statsministeren i landets historie.

De siste årene har han imidlertid slitt med flere etterforskninger for korrupsjon. En sak handlet om å gi et teleselskap fordeler mot positiv medieomtale. I en annen sak er det påstått at statsministeren, populært kalt Bibi, fra en Hollywood-mogul mottok sigarer og champagne for mellom 800.000 og 1,2 millioner kroner over et tiår.

Fakta: Valget i Israel Israelerne velger 9. april medlemmer til nasjonalforsamlingen Knesset. Det er tilsammen 120 mandater å kjempe om. Hele landet er én valgkrets, og partiene stiller altså én liste hver. Valget er proporsjonalt, men med en sperregrense på 3,25 prosent. Regjeringspartiet Likud fikk for eksempel sist drøyt 23 prosent av stemmene og 25 prosent av mandatene.

Sebastian Scheiner, AP/NTB scanpix

Fortrekkes som statsminister

De vanskelige sakene har likevel gjort lite for å dempe hans popularitet blant mange velgere. I målingene denne uken, der partiet hans kommer på annenplass, vinner han personlig en knepen seier over duoen Gantz og Lapid på spørsmål om hvem folk foretrekker som statsminister.

– Fjonge cocktailselskaper

De personlige angrepene er allerede i gang i det som kan bli heftige uker frem mot valgdagen 9. april. Denne uken raljerte Benny Gantz i en valgtale med Netanyahus militære bakgrunn og gode engelskuttale.

– Mens jeg lå i gjørmete skyttergraver på kalde vinternetter sammen med mine soldater, forlot du Israel for å lære engelsk og øve deg på språket i fjonge cocktailselskaper, sa han.

– Risikerte livet for fedrelandet

En forurettet Netanyahu la da ut på Facebook et bilde av seg selv fra tiden da han var i hæren.

Der skrev Netanyahu at han gjentatte ganger risikerte livet for fedrelandet og ble såret i terrorangrep. Gantz vil derimot, ifølge Netanyahu, risikere landets sikkerhet med en ensidig tilbaketrekning fra palestinske områder og en farlig atomavtale med Iran.

– Stjeler stemmer fra små

I den engelskspråklige versjonen av landets største avis, Yedioth Ahronoth, spås et tett oppgjør mellom en sentrumsorientert Gantz og en Netanyahu på høyresiden. Moran Azoulay skriver i en analyse at det meste trolig vil handle om statsministerduellen, og at Likud og Blå og hvit vil stjele stemmer fra småpartier på hver sin side.

Statsviter og arbeiderpartipolitiker Ori Wertman er blant dem som tror Netanyahu vil fortsette etter valget. I Jerusalem Post argumenterer han for at nye partier og alliansedannelser de siste tiårene stort sett bare har flyttet stemmer på venstresiden, og at høyresiden uansett får flest stemmer.