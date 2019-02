32 dager før britene skal ut av EU, er det mer kaotisk enn noen gang.

Denne uken skulle det britiske parlamentet endelig få stemme over skilsmisseavtalen med EU. Men så trakk Theresa May i nødbremsen for tredje gang.

Klokken tikker mot katastrofe. Blir det ingen avtale, mener mange at britene ser rett ned i avgrunnen. Andre tror de kanskje aldri kommer til å forlate EU. Likevel.

Og mandag kveld kastet Labours leder Jeremy Corbyn enda et kort inn i brexitkabalen. En ny folkeavstemning har ligget i kortene lenge. Nå kan det bli flertall for dette.

Her er en rask statusoppdatering:

1. Hva har skjedd i helgen, og hvorfor er Theresa May i Sharm el-Sheikh?

Neppe for å ligge på en solseng. Nei, hun deltar på toppmøtet mellom EU og Den arabiske liga. På agendaen står migrasjon, terrorisme og handel.

Ifølge britiske medier skulle dette være det perfekte sted for et forhandlingsgjennombrudd. Her er alle EU-landene samlet, stemningen avslappet og klimaet det beste. «The Desert Deal» – «Ørkenavtalen», skrev britiske medier.

Men til tross for at EU hardnakket har benektet at en avtale kunne landes i Egypt, mente Theresa May det var forsøket verdt.

Tirsdag er hun tilbake i London og skal holde en redegjørelse i det britiske Underhuset. Da får vi vite om EU kom britene i møte.

2. Theresa May har trukket i nødbremsen nok en gang. Begynner ikke dette å bli veldig alvorlig?

Jo, nå blinker alarmklokkene en rekke steder. Avstemningen er utsatt til 12. mars. Theresa May sier hun fortsatt forhandler med EU og at det vil være meningsløst med en avstemning nå.

Sjelden har britiske politikere, både i hennes eget parti, i Labour og i britisk presse, vært mer samstemte: «Dette er galskap!» «Hensynsløst og uforsvarlig.» «Høyt spill.»

Forhandlingene med EU har pågått i to og et halvt år. Nå skal den viktigste beslutningen i britisk politisk historie tas to og en halv uke før fristen går ut.

Mye tyder på at den famøse pub-lekkasjen fra Brussel stemmer: Theresa May venter med å presentere en avtale til siste sekund – slik at politikerne ikke har noe annet valg enn dette: Hennes plan eller katastrofe.

3. Kommer ikke britene til å forlate EU likevel?

Mange regner nå med en utsettelse. I helgen skrev flere britiske aviser, med uavhengige kilder, at utsettelse er eneste mulige utvei. The Telegraph skriver at utsettelse er en av planene Statsministerens kontor vurderer.

The Guardian skriver at avtalen kan bli utsatt til 2021.

The Guardian har også mandag en leder over en hel side der avisen med stort alvor beskriver konsekvensene.

HER KAN DU LESE HELE LEDERARTIKKELEN. Theresa Mays utsettelse er en uansvarlig handling av en leder som har gått tom for ideer.

Her er tre ting som også kan være morsomt å vite, men kanskje ikke er strengt nødvendig:

1. Kan musikk hjelpe britene til å komme gjennom brexit-depresjonen?

Ja, tenkte folkene bak podkasten «Brexitcast», en podkast fra BBCs politiske redaktører og reportere. De laget rett og slett en spilleliste «Music to Brexit from Brexitcast»

Our #Brexitcast playlist is available now on @BBCSounds, featuring The Clash, Taylor Swift and Abba (of course)...



🎧https://t.co/34dM4Kr9D2



Thanks for all your song suggestions. What did we miss? pic.twitter.com/dgi2wgFLsF — BBC Politics (@BBCPolitics) February 21, 2019

Dessverre er ikke listen tilgjengelig utenfor Storbritannia, men låtvalget ser ut til å treffe. I tillegg til forslagene fra redaktørene, har britene selv kommet sine forslag.

Her er noen av låtene:

The Clash: «Should I stay or should I go»

Paul Simon: «50 ways to leave your Lover»

Limahl: «Never Ending Story»

Queens of the Stone Age: «No One Knows»

Eagles: «Hotel California»

Rolling Stones: «You can’t always get what you want»

Og her er noen av de britiske lytternes egne forslag:

Europe: «The Final Countdown»

AC/DC: «Highway to Hell»

Simon & Garfunkel: «Bridge over Trouble Water»

Madness: «Our House»

Abba: «Waterloo»

2. Hvorfor skal Theresa May alltid gjøre ting hun ikke kan?

Det startet med at Theresa May danset under en reise til Afrika. Hun fikk mye kommentarer om stive bevegelser, men lot seg ikke skremme fra å gjenta opptrinnet på De konservatives landsmøte noen uker senere. Da kom hun dansende inn på scenen til tonene fra ABBAs «Dancing Queen».

I Sharm El Sheikh har det kommet en ny variant av Theresa May gjør ting hun ikke kan. I filmsnutten på Twitter får hun grunnleggende instruksjoner i å spille biljard da hun prøver seg mot Italias statsminister, Giuseppe Conte.

Bamseklemmer er de heller ikke spesielt gode på – hverken i Storbritannia eller i Europa. Under det tradisjonelle familiebildet av EU-lederne, forsøker den bulgarske statsministeren å klemme Theresa May. Kanskje i et øyeblikk av sympati.

Photo du Jour: @theresa_may is hugged by Bulgarian PM @BoykoBorissov as they pose for a ‘family’ photo at the EU-LAS Summit in Sharm El Sheikh in Egypt. By Stefan Rousseau/PA pic.twitter.com/hE1uu1E8sJ — Stefan Rousseau (@StefanRousseau) February 24, 2019

3. Hvorfor skal amerikanerne gjøre det verre?

Så kaotisk, tragisk og tragikomisk brexit er blitt, ikke rart dette er blitt en gullgruve for komikere og talkshow-verter. I helgen viet USAs berømte talkshowvert, John Olivier hele Last Week Tonight-sending til de stakkars britene.

– Brexit. Det er utrolig at man har gitt et slikt moronavn til det som faktisk er blitt en katastrofe, er Oliviers introduksjon til 30 minutter med selvpining av britene.