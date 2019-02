Kim-imitator utvist fra Vietnam

Howard X kom til Hanoi sammen med Trump-imitator Russel White forrige uke, og de to arrangerte sitt eget «toppmøte» på trappen foran operahuset i den vietnamesiske hovedstaden. Juksetoppmøtet inkluderte et solid presseoppbud og innleide sikkerhetsvakter. Denne uken skal de faktiske lederne for USA og Nord-Korea møtes i samme by, men det får ikke liksom-Kim oppleve.

Fredag ble Howard X avhørt av vietnamesisk politi og fikk beskjed om at han ville bli sendt tilbake til Hongkong. Han fikk beskjed om at visumet hans ikke er gyldig, men fikk ingen nærmere forklaring.

– Den egentlige grunnen er at jeg er født med et ansikt som ligner på Kims. Det er den virkelige forbrytelsen her, sa imitatoren da han ble ført inn i en bil for å bli kjørt til flyplassen Hanoi mandag morgen.

«The Donald» får bli

Howard X mener han blir deportert fordi Kim Jong-un «ikke har noen sans for humor». Han påpekte også at det var billigere for vietnameserne å betale en flybillett hjem til Hongkong for ham enn det ville vært å fly White hjem til Canada.

White har nemlig fått lov til å bli i byen, men er blitt bedt om å ikke opptre offentlig i rollen som Trump. På hans vandringer i byen har imitatoren blitt stoppet flere ganger av folk som vil ta en selfie med «The Donald».