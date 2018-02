De tre mennene er Doyle Lee Hamm (61) i Alabama, Thomas “Bart” Whitaker (38) i Texas og Eric Scott Branch (47) i Florida.

Hamm er dømt til døden etter å ha skutt og drept en betjeningsvakt ved et herberge under et ran i Alabama i 1987.

Whitaker fikk dødsstraff for å ha stått bak mordet på moren og broren i hjemmet deres i en forstad til Houston i 2003.

Branch er dømt til døden for å ha voldtatt og slått i hjel en student i 1993.

Dersom de tre henrettelsene blir gjennomført som planlagt i løpet av torsdag, vil det være første gang siden 2010 tre dødsdømte personer blir henrettet i USA på samme dag.

Første gang på åtte år

Det er ikke uvanlig at henrettelser blir planlagt til samme dag, ifølge nyhetsbyrået AP. Men det er uvanlig at de blir gjennomført på samme dag, ettersom det ofte kommer utsettelser i slike saker.

De tre aktuelle hendelsene i dette tilfellet skjedde i 1987, 1993 og 2003.

Etter at dødsstraffen ble gjeninnført i 1977 i USA, har tre eller flere dødsstraffer blitt gjennomført på samme dag 13 ganger.

Sist gang det skjedde, var den 7. januar 2010 da tre dødsdømte personer ble henrettet i Louisiana, Ohio og Texas.

Færre henrettelser de siste årene

Flest henrettelser var det i 1999 da det var 98 henrettelser. Siden det har det blitt færre og færre henrettelser, skriver AP.

Så langt i år har tre dødsdømte personer blitt henrettet. Alle henrettelsene fant sted i Texas.

I fjor ble 23 personer henrettet, mens det i 2016 var 20 henrettelser i USA.