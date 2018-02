– George og Amal (Clooney), jeg kunne ikke vært mer enige med dere. Jeg slutter meg til dere og donerer 500.000 dollar til «Marsjen for våre liv». Disse unge, inspirerende menneskene minner meg om Freedom Riders på 60-tallet, som også sa at vi hadde fått nok og at våre stemmer skulle bli hørt, skriver TV-stjernen Opera Winfrey på Twitter.

En halv million dollar tilsvarer om lag 4 millioner norske kroner.

Regissør Steven Spielberg og kona Kate Capshaw har også fulgt opp oppfordringen fra Clooney-ekteparet og donert 500.000 dollar til kampanjen. Det samme har kjendisparet Jeffrey & Marilyn Katzenberg gjort.

AP / NTB scanpix

Lar seg inspirere av ungdommene

I en uttalelse tirsdag sa Clooney-paret at de lar seg «inspirere av styrken og veltalenheten til elevene og studentene», og at de vil delta på den store protestmarsjen « March for our Lives » som arrangeres i Washington og flere andre amerikanske byer 24. mars.

Arrangørene av marsjen er skoleelever og studenter som mobiliserer for å legge større press på politikere for å innføre strengere våpenkontroll i USA.

Markering i Florida onsdag

17 mennesker ble drept da Nikolas Cruz (19) åpnet ild på en videregående skole i Parkland i Florida forrige uke.

En gruppe elever fra skolen reiste tirsdag til delstatshovedstaden Tallahassee der de onsdag skal delta i en markering for å presse politikerne til strengere våpenkontroll.