– Jeg stemmer for å holde kursen. Jeg vil ha stabilitet og sikkerhet, sier 25 år gamle Eva Filippova.

Den lille familien i Vladimir gjorde søndag det samme som et klart flertall av russiske velgere.

– Jeg stemte også på Putin, men min motivasjon er helt annerledes, sier mannen Dmitrij Filippov.

– Det finnes ingen alternativer. De andre kandidatene fremstår som klovner.

Det store spørsmålet både russere og nabolandene stiller nå, er hva Putin vil gjøre når valget er over.

Overlegen Putin-seier

Søndag ble Vladimir Putin som ventet valgt til president for Russland for ytterligere seks år – med god margin.

En stor valgdagsundersøkelse med 160.000 spurte i regi av VCIOM viser at Putin vant suverent – nesten nøyaktig det Kreml satt som mål lenge før valget:

Vladimir Putin: 73,9 prosent.

Kommunistpartiets kandidat Pavel Grudinin: 11,2 prosent.

Nasjonalistlederen Vladimir Zjirinovskij: 6,7 prosent.

Den liberale "Mot alle"-kandidaten Ksenia Sobtsjak: 2,5 prosent.

Den liberale Jabloko-kandidaten Grigorij Javlinskij: 1,6 prosent.

De resterende tre kandidatene lå rundt en prosent.

Minst like viktig for Putin er at valgdeltagelsen lå an til å bli opp mot 70 prosent - noe som også er i samsvar med målet Kreml tidlig i fjor høst.

– Diskusjonen i valgkampen har dreid seg om hvorvidt Russland går fremover eller bakover. Jeg husker godt 1990-tallet. Livet er mye bedre i dag, sier Eva.

– Du var knapt fem år i 1998. Hva husker du egentlig fra 90-tallet?

– Jeg husker at mamma var redd for om vi skulle klare oss og ha nok penger til mat. Jeg ønsker ikke en slik barndom for min datter.

Russernes vet at deres største fiende egentlig ikke er Vesten. Både Putin og russere flest vet at trusselen er noe annet.

Dette lover Putin å gjøre

Russerne kan vente seg en lang rekke reformer etter valget, hvis Putin holder det han lover:

1. Økonomi: Russland skal bli en av de fem største økonomien i verden, sa Putin da han presenterte sine fremtidsplaner for Russland. For å få til dette skal det gjennomføres reformer innen næringslivet, utdannelsessystemet og skattevesenet.

2. Sosiale forhold: Putin har også lovet å doble investeringene i helse. Pensjonene skal økes, minstelønnen skal opp og barnefamilier skal få mer støtte. Kostnadene til å opprettholde fødselstall og hjelpe barnefamilier vil koste Russland 3400 milliarder rubler de neste seks årene, en økning på 40 prosent fra forrige periode.

3. Levealder: Siden 2000 har forventet levealder vokst med syv år til 73 år, men den er fortsatt på nivå med land som Bangladesh. Putin lovet i valgkampen å øke russeres levealder til over 80 år innen 2030.

4. Politikk og jus: Putin har varslet en stor reform av justisvesenet hvor flere tusen dommere skal skiftes ut. Det ventes også store forandringer i regjeringen.

Det er likevel noe helt annet som vekker mest begeistring blant russere.

Hva forventer russerne selv?

Av russerne som sier de kjenner til Putins fremtidsplaner slik de ble presentert på hans viktigste valgtale 1. mars, svarer én av tre at de er mest fornøyd med planene for et sterkere forsvar og nye atomvåpen.

Meningsmålingen fra meningsmålingsinstituttet VCIOM viser at så mye som 44 prosent ikke vet hva som er Putins valgløfter.

En aggressiv utenrikspolitikk – og fortsatt isolasjon

Valgkampen viser også at det ikke er noen grunn til å forvente større endringer i Russlands utenriks- og sikkerhetspolitikk, eller at forholdet til Vesten vil bli bedre.

Selv om Russlands bruttonasjonalprodukt ligger mellom Italia og Spania, har Putin gjort det klart at han krever at Russland ble behandlet som en stormakt på linje med USA.

Isolasjon fra Vesten, revansjelyst, bitterhet og ideen om Russland som den kristenkonservative sivilisasjonens forsvarer, har vært et gjennomgangstema.

Ukraina-krigen har langt på vei vært en ikke-sak.

Ethvert kompromiss om Krim er kategorisk avvist av Putin som sørget for å legge valgdagen på fireårsdagen for markeringen av at Krim ble annektert av Russland.

Blir løftene gjennomført?

Selv om Putin vant valget suverent, svarer 53 prosent av de spurte russerne at de ikke tror han vil gjennomføre valgløftene.

Begrunnelsen er at de tror Putin vil bli stoppet av byråkrati og korrupsjon, ifølge VCIOM-målingen.

Forventer mindre valgjuks enn sist

Flere steder i Russland ble det meldt om uregelmessigheter i valget, hvor velgerne fikk både mat og gaver dersom de gikk for å stemme.

De mest alvorlige tilfellene gjelder studenter og ansatte som er blitt pålagt å sende bilder av seg selv til rektorer og sjefer for å vise at de stemte, ifølge meldinger til de uavhengige valgobservatørene i Golos.

Omfanget av valgfusk virker likevel mindre enn tidligere.

Over 40.000 uavhengige observatører overvåket valget. I tillegg var det direkte videooverføring fra videokameraer ved 80 prosent av stemmelokalene.

– Gi Russland 30 år med ro, så får vi se hva som skjer

Mange russere frykter at det vil komme dårlige nyheter etter valget: Høyere pensjonsalder, mer skatt og høyere priser.

Før valget spekulerte mange i at rubelen ville falle.

– Mye av det Putin må gjøre i fremtiden, vil ikke være populært. Det viktigste for meg er reformene for våre eldre og barnefamiliene, sier Eva.

– Tror dere Putin skifter ut deler av maktapparatet etter valget?

– For oss russere har livet alltid vært slik at vi lever i uvisshet om hva som foregår der oppe. Sjefer og statsråder kommer og går, men makten er den samme, sier Dmitrij.

– Mange i Vesten ble skremt av Putins atomtale?

– Dette er ikke noe nytt for oss. For et halvt år siden ble vi skremt av nyheter om atomkrig mellom USA og Nord-Korea. Det kommer alltid noen negative nyheter foran valget, sier Dmitrij, som håper Russland i fremtiden blir et konstitusjonelt monarki.

– Gi Russland 30 år med ro og stabilitet hvor ingen plager oss, så får vi se hva som skjer.