Cohn har innkalt en rekke toppledere i amerikanske selskaper som er avhengige av stål og aluminium, til et møte med Trump torsdag. Det gjør han i et forsøk å hindre presidenten i å gjennomføre det omstridte tollforslaget.

Representanter for bryggerier, bilprodusenter og oljeindustrien er kalt inn, melder Bloomberg.

Cohns initiativ kommer like etter at Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, tok avstand fra Trumps tollbeslutning.

– Vi er ekstremt bekymret over konsekvensene av en handelskrig, og vi oppfordrer Det hvite hus til ikke å gå videre med denne planen, het det i en uttalelse fra Ryan mandag.

Trump viker ikke

Men Trump har allerede svart at han ikke kommer til å trekke forslaget, og han understreker at verken Canada eller Mexico kommer til å bli spart. Likevel åpner han for å gjøre et unntak for de to landene senere - såfremt USAs interesser blir bedre ivaretatt i forhandlinger om en ny versjon av frihandelsavtalen NAFTA.

- Vi har hatt en veldig dårlig avtale med Mexico, vi har hatt en veldig dårlig avtale med Canada. Den heter NAFTA, sa Trump etter at Ryans uttalelse ble offentliggjort.

Internt i Det hvite hus møter Trump motstand ikke bare fra sin økonomiske topprådgiver, men også forsvarsminister Jim Mattis, som har advart Trump mot å straffe land som USA er alliert med.

Går av?

Cohn har ved flere anledninger uttrykt bekymring for at tollen kan skade amerikansk økonomi. Eksperter har ment dette er saken som kan få begeret til å renne over for Cohn, og at han vil gå av dersom han ikke får gehør hos Trump.

Ifølge kilder i Det hvite hus vil forslaget bli gjort offentlig i løpet av de to neste ukene.

- Trump er ikke en som gir seg. Han må klare å erklære en form for seier her, sier Stephen More, økonom ved den konservative stiftelsen Heritage Foundation.

De av Trumps rådgivere som er for forslaget, ønsker at han skal signere papirene lørdag.

Fagforeningsledere og demokrater i delstatene som ligger i det såkalte rustbeltet, har hyllet Trumps tollforslag. Blant dem i Trumps administrasjon som er for tollen, er handelsminister Wilbur Ross og Det hvite hus' handelsrådgiver Peter Navarro.