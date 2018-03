Gangbro kollapset – biler og mennesker klemt fast i Florida

En gangbro under bygging på området til Florida International University i Miami har kollapset. Miami New Times og CBS melder om flere omkomne og flere skadde. Dette er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

Nyhetsbyrået AP skriver at minst fem biler ble fanget under gangbroen.

Lokalavisen Miami Herald skriver at et «ukjent antall mennesker og biler» er fanget under brurestene.

Bildene fra helikopteret til TV-stasjonen CBS viser at broen har falt ned over en vei med til sammen syv kjørefelt. Flere fastklemte bilder er synlige.

Broen var ifølge Miami Herald rykende fersk, og skulle gi en gangvei fra Florida International University til tettstedet Sweetwater, der det bor rundt 4.000 studenter. Brua skulle være ferdig i 2019.

Denne artikkelen oppdateres.