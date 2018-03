Det er ordføreren i fylket Miami-Dade, Carlos Gimenez, som bekrefter dette i et telefonintervju med CBS.

Gimenez sier at minst åtte biler ble fanget under den kollapsede broen. En av personene som ble fraktet til sykehus hadde hjerteinfarkt.

– Vår hovedoppgave er å redde liv, sier politisjefen i Miami-Dade, Juan Perez, til nyhetsbyrået AP.

Miami New Times og CBS melder om flere omkomne og flere skadede. Dette er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

Trafikkpolitiet i Florida sier det er snakk om «flere dødsfall». De sier at dødstallet er ventet å stige.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke engang slå fast hvor mange biler som er under der. Vi kommer ikke til å ha dødstall på en stund. Det er ille, veldig ille, sier en tjenesteperson til CBS.

Det skal ifølge tjenestepersonen ikke vært noen tegn på forhånd til at broen skulle rase sammen.

Handout / REUTERS

– Det er stygt, skikkelig stygt

Lokalavisen Miami Herald skriver at et «ukjent antall mennesker og biler» er fanget under brorestene. En reporter i avisen skriver på Twitter at kilder i politiet forteller at man frykter at fem mennesker er døde.

– Det er fem eller seks bilder som er knust under broen, forteller løytnant Alex Camacho i veimyndighetene i Florida til Washington Post.

Stringer / REUTERS

En tjenestemann fortalte dette til TV-kanalen CBS4s reporter Jim DeFede:

– På dette tidspunktet kan vi ikke engang fortelle hvor mange biler som ligger under der. Vi får ikke tall på antall omkomne på en stund. Det er stygt, skikkelig stygt.

Øyenvitner har fortalt til avisens reportere at broen falt uten varsel da bilene på hovedveien sto stille og ventet på grønt lys.

En kvinne som så det som skjedde forteller at hun med en gang forsto at flere personer var døde.

Police sources telling me “possibly 5 dead so far.” On scene: Miami-Dade, Doral, Sweetwater and state police. Chaplains are in route. @MiamiHerald pic.twitter.com/2qngfMwVjB — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 15, 2018

Bildene fra helikopteret til TV-stasjonen CBS viser at broen har falt ned over en vei med tilsammen syv kjørefelt. Flere fastklemte biler er synlige.

Roberto Koltun / TT / NTB scanpix

Broen var ifølge Miami Herald i ferd med å bli ferdigstilt og skulle være en snarvei fra Floridas nest største universitet til studentbyen i Sweetwater, der det bor rundt 4.000 studenter. Brua er 53 meter lang, veier 950 tonn, og skulle være ferdig i 2019.

Den seksjonen som nå er rast sammen, ble innviet med pomp og prakt sist lørdag.

– Vi er sjokkert over de tragiske hendelsene som utspiller seg ved gangbroen. Vi deltar i redningsarbeidet og samler inn så mye informasjon som mulig, skriver universitetet på Twitter.