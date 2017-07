Politisjefen i Minneapolis går av etter at Justine (40) ble skutt

Borgermesteren i delstaten, Betsy Hodges, har bedt politisjef Janee Harteau levere sin oppsigelse fordi hun har mistet tillit til politisjefen.

– Jeg har besluttet at jeg er villig til å trekke meg, sier Harteau fredag. Hun påpeker at hun er stolt over jobben hun har gjort i politiet.

Torsdag medga Harteau at det var unødvendig av politiet å skyte og drepe australske Justine Damond (40) som ringte politiet om hjelp.

Damond ringte lørdag forrige uke politiet for å melde fra om det hun trodde var et overfall bak huset der hun bodde. Da politiet ankom gikk hun ut i gaten iført pyjamas og bort til politibilen for å snakke med politimennene. Uten forvarsel ble hun skutt gjennom bilvinduet.

– Flere grunner

Årsaken til at hun ble skutt er ikke kjent, men Harteau sa at politimannen som skjøt feilvurderte situasjonen og at det aldri skulle ha skjedd. Politimannen har nektet å forklare seg til interngranskerne, men Harteau fastholdt at han var skikket til tjeneste.

Hodges roser Harteaus arbeid, men legger til at hun tror innbyggerne i delstaten også har mistet tillit til henne.

Harteau sa fredag at hendelse uka før er en av flere saker som har fått henne til å reflektere, ifølge CNN.

– Ha det bra, Betsy

Mens Hodges uttalte seg om sparkingen av Harteau, sto en mengde demonstranter og ropte og veivet med plakater der det sto skrevet «Messy Betsy», «Du er neste» og «Ha det bra, Betsy». Hodges ga til slutt opp og gikk, skriver nyhetsbyrået AP.

Hun kom imidlertid tilbake rundt 20 minutter senere, og kunngjorde da at Medaria Arradondo overtar som politisjef.

Borgermesteren sa da at hun har forståelse for innbyggernes frustrasjon, men at hun ikke kommer til å trekke seg fra jobben.