Tyrkia: Journalister avhørt om påstått skjulte meldinger, risikerer 43 års fengsel.

Internasjonale presseorganisasjoner møtte mannsterkt opp utenfor rettslokalet i Caglayan i Istanbul mandag morgen. De protesterer mot at 19 journalister, medieansatte og bloggere, 17 av dem ansatte i avisen Cumhuriyet, risikerer opptil 43 års fengsel for å ha kritisert de tyrkiske myndighetene.

Det skjer ironisk nok på den nasjonale pressedagen, den 24. juli.

Flere hundre journalister, fagforeningsrepresentanter og menneskerettighetsforkjempere møtte opp utenfor rettslokalet for å demonstrere mot straffesaken mot de 17 Cumhuriyet-ansatte.

– Vil få avisene til å tie

– Frihet for journalister, ropte de fremmøtte.

– Med et opplag på 50.000 er ikke Cumhuriyet noen stor avis, men de har stor symbolsk verdi, sier Erol Onderoglu, som er representant for Reportere Uten Grenser i Tyrkia.

– Myndighetene kontrollerer 80 prosent av mediene. Nå vil de få også de mindre avisene til å tie, sier Onderoglu.

• De var på møte om datasikkerhet – nå anklages de for terrortilknytning

• Masserettssak starter mot 221 kupptiltalte i Tyrkia – det er knapt toppen av isfjellet

Tor Arne Andreassen

Anklages for Gülen-bånd

Påtalemyndigheten har anklaget de 19 for å «hjulpet en terrororganisasjon som de selv ikke er medlem i» og for å ha «misbrukt sin stilling».

De hevder at avisen siden 2013 har «forsvart og beskyttet» bevegelsen som ledes av Fethullah Gülen, den islamske predikanten i USA-eksil som anklages for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk i Tyrkia. En anklage han selv benekter.

Påtalemyndigheten mener avisen i praksis har vært leder av Gülen-bevegelsen siden 2013. De hevdes også å ha hjulpet den kurdiske gruppen PKK og den venstreorienterte gruppen DHKP/C.

• Tyrkere føler seg sveket av Vesten: Kjøper flagg som aldri før og gir sin støtte til president Erdogan

Fakta: Cumhuriyet-saken Avisen Cumhuriyet ble grunnlagt i 1924, året etter at det moderne Tyrkia ble opprettet. Navnet «Cumhuriyet» betyr «republikk». 17 av avisens ansatte og 2 andre risikerer opptil 43 års fengsel for å ha støttet en terrorgruppe de selv ikke er medlem i. Det er tatt ut tiltale mot: Orhan Erinç, spaltist og styreleder i Cumhuriyet-stiftelsen. Akın Atalay, styreleder. Murat Sabuncu, sjefredaktør. Can Dündar, tidligere sjefredaktør. Kadri Gürsel, utgivelseskonsulent og spaltist. Turhan Günay, redaktør for bokbilaget. Aydın Engin, spaltist. Hikmet Çetinkaya, spaltist og styremedlem. Hakan Kara, spaltist og styremedlem. Musa Kart, tegner. Bülent Utku, advokat. Mustafa Kemal Güngör, advokat. Güray Öz, leserrepresentant og spaltist. Önder Çelik, trykkingsadministrator. Ahmet Şık, undersøkende journalist. Bülent Yener, finansdirektør. Günseli Özaltay, regnskapsdirektør. Disse to er også tiltalt: İlhan Tanır, journalist (han har skrevet for Cumhuriyet, men har ikke vært ansatt). Ahmet Kemal Aydoğdu, innehaver av twitterkontoen @jeansbiri.

Rettsmøtet begynte i titiden med opplesning av navnene til de tiltalte. Inne i rettslokalet er alle seter tatt og hver eneste liten kvadratcentimeter er opptatt av folk som står. Det er trykkende hett og folk som står utenfor dørene prøver å komme seg inn.

Hevder avisen står bak en «påvirkningsoperasjon»

Myndighetene hevder Cumhuriyet gikk ut over pressefriheten ved å skrive artikler som gjorde angivelige terrorgrupper mer «tiltalende og legitime», samtidig som de gjennom sine artikler skal ha satt Tyrkias myndigheter i forbindelse med internasjonal terrorisme.

Avisen anklages for å ha vært en del av en «påvirkningsoperasjon». De hevdes å ha gjort landets myndigheter og president Recep Tayyip Erdogan til mål gjennom «asymmetrisk krigføring».

Ifølge utskrifter av avhørene av avisens ansatte, ble journalistene spurt gjentatt ganger om det var skjulte meldinger i titlene deres, som skulle innbære en støtte til kuppforsøket.

Tiltalen bygger nesten utelukkende på klipp fra artikler, twittermeldinger og offentlige uttalelser. Organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet mener tiltalene er politisk motiverte og har til hensikt å skremme Cumhuriyet, en av landets få gjenværende kritiske redaksjoner, til taushet.

• Slik begrunner Tyrkias ambassadør at 50.000 er arrestert etter kuppforsøket: «Dette er fremmed for dere i Norge, fordi dere ville ikke blitt utsatt for noe sånt»

– De må selv rette opp feilene sine

Siden mange av Cumhuriyets ledere er satt under tiltale, så kunne tyrkiske myndigheter ha bestemt hvem som skulle styre avisen.

Landets visestatsminister, Veysi Kaynak, har sagt at myndighetene med vilje ikke har villet ta over.

– Vi vil at Cumhuriyet selv skal ordne opp i feilene sine, sa han i parlamentet.

«Feilene» ser ut til å ha vært at avisen har kalt utrenskningene etter kuppforsøket for en heksejakt og at de har oppfordret til en fredelig løsning i konflikten med kurderne.

– Som advokat for Cumhuriyet så forsvarte Mustafa Kemal Güngör mange ganger avisen fra angrep fra Gulen- bevegelsen. Nå er han anklaget for å ha fremmet FETO, sier forsvareren Hüseyn Ceylan.

– Gulens advokater gikk flere ganger til sak mot avisen. Den eneste grunnen til denne saken er at avisen har vært kritisk mot myndighetene, sier Güngörs venn Hanefi Yildiz.

– Journalistikk er satt under tiltale

Grunnen til tiltalen er alene at avisen deres er kritisk til myndighetene, mener Reportere Uten Grenser, en verdensomspennende organisasjon som arbeider for journalisters rett til å drive kritisk journalistikk.

– Det er journalistikk i Tyrkia, og ikke bare Cumhuriyet, som er satt under tiltale, mener Christophe Deloire, generalsekretær i Reportere Uten Grenser. Han sier de nå ha fått nok av masserettssaker, sprø tiltaler og vilkårlige fengslinger som innebærer en tragedie for ofrene.

Cumhuriyet er alltid blitt angrepet

At Cumhuriyet blir anklaget for medvirkning til terrorisme, oppfattes som symbolsk viktig i Tyrkia.

– Cumhuriyet er ikke noen ytterliggående organisasjon. Det er mainstream media. De angripes på grunn av sin journalistikk, sier Ali Ergin Demirhan i journalistorganisasjonen DISK-Basin-Is.

Han og andre organisasjoner som slåss for ytringsfriheten i Tyrkia, har møtt opp for å demonstrere i det rettssaken starter.

– Cumhuriyet har alltid blitt angrepet, uansett hvem som har hatt makten, sier de.

• Flere hundre tusen tyrkere demonstrerer: Arrestasjonen av denne tyrkiske politikeren har skapt en massiv protestbølge mot Erdoğans harde politikk

Ingen har fengslet flere journalister

Siden kuppforsøket den 15. juli i fjor har Tyrkia blitt det land i verden som har fengslet flest journalister. Cirka 150 medier er blitt stengt, mens over 150 journalister sitter i fengsel, ifølge journalistenes organisasjoner.

President Erdogan benekter dette.

– Det er bare to journalister som sitter i fengsel i dag, hevdet Erdogan i et intervju med BBC.

– Jeg skulle gjerne likt å vite hvilke to personer Erdogan sikter til, sier Can Dündar til BBC.

53.000 militære, politifolk, lærere, akademikere, journalister og andre er blitt arrestert som følge av utrenskningene etter kuppforsøket. Over 138.000 tyrkere har mistet jobbene sine.

Ifølge Reportere Uten Grenser har Cumhuriyet faktisk vært veldig kritiske til gruppene de hevdes å ha hjulpet. Tiltalene skyldes først og fremst at avisen har vært kritiske til myndighetene, hevder de.

10 av avisens ansatte har sittet fengslet siden de ble arrestert den 31. oktober. Den undersøkende journalisten Ahmet Sik ble arrestert i desember. Seks tiltalte har vært løslatt mot kausjon, mens én av de tiltalte, den tidligere redaktøren Can Dündar, befinner seg i eksil i Tyskland.

• Tyrkia fjerner Darwin fra pensum: – Den er for vanskelig og kontroversiell

Erdogan: – De skal få betale dyrt

Dündar ble først straffeforfulgt fordi Cumhuriyet den 29. mai 2015 avslørte at tyrkisk politi hadde stoppet lastebillass med våpen som øyensynlig var på vei til Syria. Ifølge avisen var det den tyrkiske etterretningsorganisasjonen MIT som hadde forsøkt å smugle våpnene til syriske opprørere.

En rasende president Recep Tayyip Erdogan sa i TV-intervjuer at de ansvarlige for avsløringen skulle få betale dyrt.