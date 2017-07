Iraks statsminister erklærer seier over IS i Mosul

Abadi kom søndag selv til Mosul for å erklære den endelige seieren over IS' siste bastion i Irak. USAs utsending til koalisjonen mot IS, Brett McGurk, bekrefter at Abadi var kommet til byen for å gratulere regjeringsstyrkene.

– Den øverstkommanderende for de irakiske styrkene, Haidar al-Abadi, er ankommet til den befridde byen Mosul og har ønsket de heroiske soldatene og det irakiske folk lykke til med den store seieren, heter det i en kunngjøring fra Abadis kontor.

Tidligere søndag meldte sikkerhetskilder at soldatene var bare få meter fra å ha kontroll over hele byen, og at noen av de siste IS-krigerne i byen kastet seg i elva Tigris for å komme seg unna.

Den irakiske offensiven for å drive den ytterliggående islamistgruppa IS ut av Mosul har vart i ni måneder. De siste ukene har vært tunge siden IS-krigere forskanset seg i de smale gatene i Vest-Mosuls gamleby.

Regjeringsstyrkene har hatt støtte fra forskjellige sjiamuslimske militsgrupper og av de kurdiske styrkene i Nord-Irak, samt flystøtte fra USA og andre land i koalisjonen for å bekjempe IS.

Gisselsituasjon enda uklar

Allerede sent lørdag kveld skal oberstløytnant i den irakske hæren og leder for antiterrorstyrken CTS, Thaer al-Kinani, ha erklært på iraksk TV at Mosul er frigjort, skriver Kurdistan24.

– IS-kalifatet har falt. Irakske styrker har nå nådd elvebredden av Tigris, skal Al-Kinani ha erklært på TV-kanalen Al-Sumaria.

Dette viste seg imidlertid være litt i tidligste laget. Lørdag kom det meldinger om harde og intense sammenstøt mellom den irakske hæren og de siste IS-soldatene i Mosuls gamleby.

Ifølge Kurdistan24s korrespondent skal IS-soldater holde 20 gisler i en kirke inne i gamlebyen lørdag.

Gislene er etniske jesidi-kurdere, en religiøs minoritet som har opplevd grusomme overgrep i de IS-kontrollerte områdene. Det skal ifølge den kurdiske nyhetskanalen være både kvinner og barn blant gislene. Opplysningen skal ha kommet fra de irakske sikkerhetsstyrkene.

Det er enda uklart hvordan situasjonen har utviklet seg.

Saken oppdateres.