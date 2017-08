Maduro utsetter lanseringen av Venezuelas nye forsamling

Dermed skyver han på oppstarten med én dag på et tidspunkt i landets historie da beskyldningene hagler om grove demokratiske overtramp, massivt valgfusk og voldelige demonstrasjoner og opptøyer.

– Det er blitt foreslått at lanseringen av nasjonalforsamlingen, i stedet for i morgen, gjennomføres i fred og ro, med alle nødvendige formaliteter, fredag ​​klokken 11 (lokal tid), sa Maduro under en seremoni for de nye medlemmene.

Presidenten sa at årsaken til forsinkelsen var at 35 av de nyvalgte medlemmene ennå ikke var offisielt erklært som valgt.

Benekter valgfusk

Venezuelas myndigheter anklages for fusk ikke bare av opposisjonen, men også av selskapet som hadde ansvaret for utstyret under søndagens omstridte valg.

Firmaet, som står bak de elektroniske valgmaskinene som ble brukt under valget, fremholdt onsdag at tallene for valgdeltagelsen er «tuklet med».

– Ettersom vårt system er svært robust, vet vi at deltagelsen under valget utvilsomt ble manipulert, sa direktøren i Smartmatic, Antonio Mugica, på en pressekonferanse i London.

Han hevdet at differansen mellom den offisielle og reelle valgdeltagelsen var minst 1 million stemmer. Maduro benektet onsdag alle anklager om valgfusk da han talte til den nye nasjonalforsamlingen.

– Ingenting kan rokke ved denne prosessen, fordi den er helt åpen, sa han under seremonien og la til at myndighetene ville gjennomgå valget til minste detalj. Det vil også Maduros erkefiende, riksadvokat Luisa Ortega, som har utnevnt to etterforskere til å saumfare valgstyrets arbeid.

Styret – som beskyldes for å være et talerør for presidenten – benekter at noen har tuklet med stemmene og kaller det en uansvarlig påstand basert på antagelser, uten forankring i det innsamlede materialet.

Kone og sønn

Den nye forsamlingen har 545 medlemmer, inkludert Maduros 27 år gamle sønn og hans stemor, presidentens 60 år gamle kone Cilia Flores. Den får omfattende fullmakter og kan oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, vedta lover å skrive ut ny grunnlov.

Til tross for måneder med voldelige demonstrasjoner og internasjonal fordømmelse, insisterer Maduro på at det er løsningen på en langvarig økonomisk og politisk krise som har lammet Venezuela.

De siste fire månedene har vært preget av sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Mer enn 125 mennesker er blitt drept.

Søndagens valg brakte krisen til et kokepunkt og ble møtt med internasjonal fordømmelse. USA gikk til direkte sanksjoner mot Maduro og kalte ham en diktator.

Sammen med EU, Mexico, Colombia og Argentina, gjorde amerikanske myndigheter det klart at de ikke anerkjenner den nye nasjonalforsamlingen.