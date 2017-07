Trump-svigersønn: Husket ikke engang navnet på Russlands ambassadør

Kushner skal mandag forklare seg i et lukket møte i Senatets etterretningskomité. Komiteen gransker mistankene om at personer i Donald Trumps valgkampanje i 2016 deltok i en sammensvergelse med russere for å påvirke den amerikanske valgkampen.

Kushner var aktiv i Trumps valgkamp og hadde blant annet ansvar for utenrikspolitikk. Forut for mandagens lukkede forklaring leverte han en skriftlig erklæring om sine møter og kontakter med russere under valgkampen.

«Det var nesten ingen», skriver Kushner i erklæringen.

Han opplyser videre at han utvekslet høflighetsfraser og visittkort med Russlands ambassadør Sergej Kisljak under et valgmøte i april.

Dagen etter valget husket han ikke engang navnet på ambassadøren, står det videre.

Kampanjen hadde fått en gratulasjon fra Russlands president Vladimir Putin. Kushner ville få bekreftet at den var ekte og forteller at han sendte følgende e-post til en medarbeider: «Hva heter Russlands ambassadør?»

Nyhetsbyrået Reuters har skrevet at Kushner har hatt to telefonsamtaler med Kisjlak mellom møtet i april og valget, men han sier han ikke kan huske dette. Han sier også at de har saumfart telefonloggene hans fra perioden, men kan ikke finne numre som kan knyttes til Kisjlak.