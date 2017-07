En krig er i ferd med å blusse opp igjen rundt denne landsbyen. Det kan føre med seg konflikt mellom flere stormakter.

I åsene mellom Armenia og Aserbajdsjan er det bare et spørsmål om tid før en århundre gammel europeisk krig bryter ut igjen, med Russland og Tyrkia på hver sin side.

– De skyter som regel om kvelden. Da setter vi oss bare ned i kjelleren og venter, sier Jenik (57) i den armenske grenselandsbyen Nerkin Karmiraghbyur.

Et par hundre meter fra det falleferdige lille huset til Jenik og hennes mann står de aserbajdsjanske stillingene.

Å høste aprikosene, druene og granateplene kan være livsfarlig i disse dalene. Hver uke drepes mennesker langs grensen mellom arvefiendene med håndvåpen, bombekastere, miner og artilleri.

– Vi holder oss mest her i hagen på denne siden av huset. Her dyrker vi alt vi trenger, sier Jenik.

Farligste situasjon på 23 år

Hvis det bryter ut krig, kan den bli farligere enn noen aner. Russland og NATO-landet Tyrkia kan fort havne på hver sin side.

«Armenia og Aserbajdsjan er nærmere en krig enn noen gang siden 1994», konkluderer International Crisis Group i en fersk rapport:

Begge land har modernisert hærene med storinnkjøp fra Russland, som tjent milliarder på våpensalg til partene.

Alle fredssamtaler har stoppet opp, og begge parter tror en krig både er uunngåelig.

Presidenten i Aserbajdsjan har allerede lovet å ta tilbake kontrollen over Nagorno-Karabakh med alle midler.

Makthaverne i begge landene har økt sin oppslutning ved å vekke en bølge av patriotisme og revansjelyst.

– Muslimene har prøvd å utslette oss i århundrer

Når Aftenposten kjører de svingete veiene langs grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan til landsbyen Berd, får vi et klart råd av naboene: Ikke stopp.

Selv om vi er 11 mil fra den selverklærte opprørsrepublikken Nagorno-Karabakh som er konfliktens kjerne, ulmer krigen også her i det vakre fjellandskapet:

Tomme spøkelseshus med kulehull langs begge sider av veien viser at krigen bare er noen få skuddsalver unna. Fjellene er armensk, slettene er aserbajdsjansk.

Sideveiene er sperret med kvister i veien for å advare mot at det er direkte livsfarlig å kjøre feil på grunn av snikskyttere og miner.

De levde en gang i et vakkert ferieparadis. Nå er de fanger i en av Europas livsfarlige frosne konflikter.

Hvem skytes det på dag?

Vi skvetter da vi hører lyden av geværskudd når vi står på torget i byen.

– Ikke vær redd. Det er våre egne. Vi som bor her har lært å høre forskjellen, svarer Anahit Badalian.

Hun og mannen tar oss med til videre, men insisterer på at vi kjører deres egen gamle, hvite Lada:

– Da vet våre egne at vi er venner, sier mannen Davit, som er rednings- og brannmann.

Det er flere måneder siden de hvite bilene til OSSE-observatørene sist var her. Da stopper alltid skytingen.

Bestemor og barnebarnet døde

Forrige uke ble en aserbajdsjansk bestemor og barnebarn drept av en armensk granat i en grenselandsby i Aserbajdsjan ved Nagorno-Karabakh.

Armenerne hevdet de siktet på aserbajdsjansk artilleri, mens aserbajdsjanerne anklager utbryterrepublikken for å provosere.

Fredag morgen – samtidig som verdens ledere møttes på G20-toppmøtet, satt Aserbajdsjan hæren i øverste beredskap og bombet armenske stillinger.

Tyrkia og Russland på hver sin side

Mye tyder på at det er Aserbajdsjan som har mest å tjene på en ny krig med sin nyopprustede hær, større befolkning og overlegne ressurser. De siste årene har Baku brukt mer på militæret enn det samlede armenske statsbudsjettet.

– Armenia vil være tomt i 2100, skrev det aserbajdsjanske nyhetsbyrået AzerNews i forrige uke. Begge land kjører en knallhard informasjonskrig.

Jo lengre konflikten forblir frossen og armenerne befester sin stilling, jo mer øker sjansene for at Aserbajdsjan aldri vil få tilbake noen av områdene de tapte i krigen 1992–1994.

Russland tjener mest på at konflikten fortsetter som nå.

Russerne har forsterket sin militære base i Armenia og tjener enorme summer på salg av våpen til begge parter.

Økt russisk tilstedeværelse truer samtidig NATO-landet Tyrkia, som beskriver Aserbajdsjan og Tyrkia som «en nasjon, men to stater».

Fakta: Dette er Nagorno-Karabakh-konflikten Nagorno-Karabakh-enklaven ble lagt til republikken Aserbajdsjan av Stalin i 1923. Området hadde et flertall armenere (76,4 %) i 1989. De etniske motsetninger økte etter Sovjetunionens oppløsning. Aserbajdsjan erklærte seg selvstendig i 1991 og opphevet enklavens selvstyre. Armenerne i Nagorno-Karabakh krevde tilslutning til Armenia. Krigen i 1992–94 kostet 20.000-35.000 mennesker livet og drev en million mennesker på flukt. Nagorno-Karabakh styres i dag økonomisk og militært av Armenia, men internasjonalt er området anerkjent som en del av Aserbajdsjan. For Aserbajdsjan utgjør konfliktområdet 20 prosent av landets territorium, mens det for Armenia tilsvarer en tredjedel av landområdene armenerne kontrollerer.

Derfor er konflikten så farlig

En ny krig mellom Aserbajdsjan og Armenia vil derfor raskt kunne trekke både Russland og NATO-landet Tyrkia inn i konflikten.

Russland har tidligere gjort det klart at man vil gripe inn militært hvis armenerne taper.

Tyrkia vil på sin side aldri tillate at armenerne rykker frem og tar nye landområder for å få bedre forhandlingskort på hånden.

Begge parter har langtrekkende missiler som kan ramme sivilbefolkningen i storbyene.

En ung kvinne trosser krigsfrykten

– Krigen ødelegger alt. Den forrige krigen dreper fortsatt, sier Anahit Badalian, som er en kvinne som har valgt å gå mot strømmen:

Selv om over halvparten av befolkningen i Berd har forsvunnet siden Sovjetunionens oppløsning, har Anahit valgte å dra tilbake til hjembyen etter universitetsstudier i Jerevan.

I samarbeid med Homeland Development Initiative Foundation til Norges og Finlands aktive honorarkonsul Timothy Straight har Anahit laget et ressurssenter for Berd-kvinnene og skaffet jobb til om lag 40 kvinner. Kvinnene møtes hver dag for å hekle små bjørner, nøkkelringer og souvenirer.

Straight kom til Armenia som bistandsarbeider for 18 år siden, men valgte å bli igjen da hjelpeorganisasjonene dro videre til andre konflikter.

– Det er bare å innse at denne konflikten er glemt av omverdenen, sier Straight.

Fire dager med krig

De daglige trefningene utløse i april i fjor «Firedagerskrigen», som ga et klart varsel om hvor lite som skal til.

Aserbajdsjan vant to viktige høyder etter tap av flere hundre soldater på begge sider. Krigen utløste seiersrus i Baku, og 65 prosent av befolkningen ønsket at krigen skulle fortsette.

Populariteten til Alijev-familien, som styrer Aserbajdsjan, økte, og kritikken av korrupsjon og brudd på menneskerettigheter stilnet.

I Armenia og utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh ble det en voldsom intern oppvask som utløse en stor militær reform og en kraftig revansjelyst.

Den armenske diasporaen i utlandet bidrar også ved å sende 11 milliarder dollar i år til utbryterrepublikken.

Krigen fikk både armenere og aserbajdsjanere til å tro på en «endelig løsning» med våpen, mener International Crisis Group.

Kvinnene lider mest

– Mange armenere er overbevist om at det endelige målet til Tyrkia og Aserbajdsjan er å utslette oss. Muslimene har angrepet oss i århundrer. Derfor er vi redde for at de vil utrydde oss, sier Anahit.

På armensk side lever fortsatt minnet om folkemord på armenerne i Tyrkia mellom 1915–1923 hvor om lag 1–1,5 millioner armenere mistet livet.

Dagens ledelse i Tyrkia har gjort det straffbart å bruke ordet «folkemord», og hevder det bare var «deportasjoner» i en krigssituasjon.

– Vi har gode grunner til å frykte utslettelse. Men jeg tilhører de som ikke tror konflikten kan løses med våpen, sier Anahit.