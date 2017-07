Irakske soldater sier de likviderer tilfangetatte IS-medlemmer

Vi er på vei mot fronten i Gamlebyen i Mosul, der den irakske hæren fortsatt kjemper mot IS. Det er gått en uke siden den irakske statsministeren erklærte full seier, men noen av Den islamske statens tilhengere holder fremdeles stand blant ruinene av smadrede hus.

Noen lyder kan høres: stønn, skrik og gråt.

Plutselig ledes fire unge fanger ut i en smal gate. De irakske soldatene rundt dem slår dem med våpnene sine og sparker til dem.

– Det er blokkert for mediene her

– Ikke ta bilder, ikke ta bilder, sier soldatene som har geleidet oss inn i byen.

De sjekker kameraet for å forsikre seg om at ingen bilder er blitt tatt. Fangene føres bort. Etter noen minutter hører vi skudd fra et sted der vi er blitt fortalt at det ikke finnes noen IS-krigere.

Deretter kommer en major fra hæren; «det er blokkert for medier her, det er veldig farlig her, du må gå tilbake».

Vi er det ene av to medier som har sluppet inn i Mosul denne dagen. Byen er blitt så godt som sperret av for pressen. Soldatene vil ikke vise frem alt de gjør. Likevel blir vi vitne til at de slår en fange med en ledning. En sigarett blir stumpet i den nakne huden på ryggen til en gutt i 16-års alderen.

Afshin Ismaeli

Likene som ikke var der i går

Vi snur for å vende tilbake til de irakske soldatenes base. Underveis får vi øye på åtte lik. De var ikke der dagen før. De ligger på magen med armene bundet bak på ryggen med strips.

Vi får i første omgang ikke lov til å ta bilder, men får tatt bilder av likene senere på ettermiddagen. Samtidig får vi vite at 30 IS-medlemmer, tre kvinner og to barn ville overgi seg den formiddagen.

– Vil du se noe interessant? En gruppe irakske soldater viser oss en video fra formiddagen: Tre IS-soldater kommer ut av et hus, noen andre kommer etter. Alle er nakne. Skudd blir avfyrt og man kan se hvordan minst to IS-medlemmer blir drept.

Soldatene som viser frem videoen, forteller at de drepte 15 av dem. Blant likene var det kvinner og barn.

Hvor blir det av de drepte? Minst 600 lik, antagelig flere, er blitt begravet med bulldosere i ruinene av det som en gang var Gamlebyen nede ved elven Tigris, forteller soldatene.

Sivilbefolkningen led under bombingen av Mosul: De flykter fra IS, men er nå like redde for befriernes flybomber.

Afshin Ismaeli

Irakske soldater forteller åpent om drap på fanger

Vitnesbyrdene om drap på fangede IS-medlemmer, faller inn i et mønster med stadige rapporter om utenomrettslige henrettelser i Mosul.

Svenske Expressen publiserte i slutten av juni et intervju med Falah Aziz, «politiets egen halshugger», som skrøt av at han hadde kuttet hodet av 50 levende IS-medlemmer. Avisen hadde fått tilgang til en video som viser hvordan denne mannen kapper hodet av en IS-fange, og deretter paraderer triumferende nedover gaten mens flere menn rundt jubler.

En iraksk løytnant innrømmer i et intervju med AP at han har drept flere IS-fanger etter at han er ferdig med å avhøre dem. Fire andre irakske offiserer fra tre forskjellige enheter i de væpnede styrkene, forteller også at deres soldater har drept ubevæpnede IS-fanger.

De erkjenner at dette er i strid med internasjonal lov, men argumenterer for at krigen mot IS burde være unntatt fra disse reglene fordi IS’ styre har vært så grusomt.

Ifølge The Guardian har lokalbefolkningen meldt om en økning i antallet døde mennesker som kommer flytende ned elven Tigris fra Mosul. Mange av ofrene er bakbundet og har bind for øynene.

Kontoret for FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyser til Aftenposten at deres folk i Irak undersøker rapporter om utenomrettslige henrettelser begått av irakske sikkerhetsstyrker.

Afshin Ismaeli

– Man kan nesten ikke bevege seg på grunn av liklukten

Temperaturen i Mosul når daglig opp mot 40 grader. Stanken av alle likene er nesten ikke til å holde ut, forteller Ahlam Salih (24). Hun er gravid i sjette måned og vi treffer henne på et feltsykehus.

Mannen hennes var IS-medlem og ble drept for tre dager siden.

Hun og 25 andre kvinner, fra Frankrike, Tsjetsjenia og Belgia, bodde sammen i et hus. En granat traff huset og bare tre av kvinnene overlevde.

– I Gamlebyen stinker det av liklukt. Man kan nesten ikke bevege seg på grunn av lukten. Noen av likene er bakbundet, torturert og drept, sier hun.

De skjuler ikke lenger sine handlinger

I en rapport onsdag skriver Human Rights Watch at internasjonale observatører har meldt fra til dem om funnet av et henrettelsessted.

De forteller at en butikkeier den 17. juli tok dem med inn i en bakgård ved Gamlebyen der det lå 17 lik. Mange så ut til å ha vært bakbundet og med bind for øynene. Butikkeieren fortalte at han hadde sett irakske soldater på stedet fire dager tidligere. Han hørte skyting om natten, og da han oppsøkte stedet morgenen etter, fant han de døde mennene.

Tre andre observatører forteller til Human Rights Watch om episoder der mennesker som har vært i de irakske styrkenes varetekt, er blitt mishandlet og drept. Flere har sett videoer som soldater har vist frem, som har vist mishandling og senere døde fanger.

– I løpet av de siste ukene med kamper om Vest-Mosul, har jeg selv observert soldater som er ivrige etter å avslutte krigføringen så raskt som mulig, og resultatet ser ut til å være en sviktende respekt for krigens regler. Flerfoldige vitner ved fronten har gitt meg detaljerte rapporter om ikke bare tortur og utenomrettslige drap på mistenkte IS-medlemmer som er blitt tatt til fange av irakske sikkerhetsstyrker mens de flykter fra Gamlebyen i Mosul, men også en endring i holdningene, i retning av at de nå ikke lenger trenger å skjule sine handlinger, skriver Belkis Wille, som er researcher for Human Rights Watch i Irak.

Afshin Ismaeli

Statsministerens kontor: – Nå er det tid for å feire seieren

Også den siste uken har hun fortsatt å få inn rapporter om det de anser som gjentatte krigsforbrytelser. Tirsdag var hun i Bagdad for å ta opp overgrepene med irakske myndigheter.

– Holdningen jeg møtes med fra Statsministerens kontor, er at dette er en tid for å feire seieren og at det ikke er det rette tidspunktet for å ta opp dette, siden det vil sverte seieren, sier Wille i telefon fra Bagdad.

Hun tror at dersom dette er den rådende holdningen, så vil man aldri få ryddet opp. Det har nemlig skjedd hver gang de har tatt opp overgrep.

– Til tross for at vi har hatt bilder og video som bevis og til tross for at myndighetene har sagt at de skal nedsette undersøkelseskommisjoner, så har vi aldri sett noen resultater, sier Wille.

– Utløp for hevnlyst

– Tror du at det ville vært vanskelig å hindre at de væpnede styrkene begår overgrep?

– Det vi så, var at offensiven for å befri Øst-Mosul var relativt «ren». Under kampene om Vest-Mosul har det vært langt flere overgrep. Det skyldes til dels at det er noen andre styrker som er med på kampene, men noen av styrkene er de samme, og hvordan har det seg at disse styrkene holdt seg i skinnet da de kjempet om Øst-Mosul, mens de ikke gjør det nå? Det får en til å mistenke at de militære lederne nå ikke bryr seg og lar soldater som har kjempet i årevis, få utløp for sin hevnlyst, sier Wille.

Krever handling fra den internasjonale koalisjonen

Hun tror den internasjonale koalisjonen som støtter irakernes krigføring kunne ha gjort noe, men frykter at de ikke vil gjøre det.

– Noen land som er medlemmer av koalisjonen, har tatt opp de utenomrettslige drapene og torturen med irakske myndigheter, men spørsmålet er om koalisjonen vil legge tilstrekkelig press på irakerne til at det skjer en endring, sier Wille.

Hun mener koalisjonen kan true med å kutte finansieringen av visse problematiske væpnede enheter og å fjerne luftstøtten fra de kommende slagene om Tal-Afar, Hawija og det vestlige Anbar.