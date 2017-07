Metalldetektorer og kameraer installeres ved Tempelhøyden

Høyden midt i Jerusalems gamleby som er hellig både for muslimer og jøder, ble stengt fredag etter at to politimenn ble skutt og drept av tre palestinere.

De tre palestinerne, som var israelske statsborgere, skjøt med automatgevær fra selve høyden, og de ble etterpå drept av israelsk politi på plassen mellom al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.

Det var første gang på mange år at Israel har stengt Haram al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden, og både Palestinas president Mahmoud Abbas og Jordan, som har ansvaret for de muslimske helligdommene, ba Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjenåpne høyden til fredagsbønnen.

Men Israel besluttet likevel å holde høyden stengt til søndag. I mellomtiden har israelske soldater vært opptatt med å installere nye metalldetektorer og overvåkingskameraer ved inngangene for å hindre at våpen smugles inn.

Siden det ventes ekstra mange mennesker søndag som ikke fikk komme inn fredag, regner israelske myndigheter med at de nye tiltakene kan føre til at det kan bli lange køer.