Brann i boligblokk på Hawaii under kontroll

Ordføreren i Honolulu, Kirk Caldwell, opplyste fredag kveld at brannen i boligkomplekset Marco Polo, like ved den berømte stranda Waikiki, omsider var brakt under kontroll.

Tidligere bekreftet Caldwell på en pressekonferanse at bygningen ikke hadde sprinkleranlegg. Brannsjef Manuel Neves sier at hvis det hadde vært et sprinkleranlegg i bygget, ville brannen uten tvil ikke ha spredt seg fra leiligheten der den startet.

Flammene startet i 26. etasje og spredte seg i løpet av et par timer minst til 28. etasje, sa talsmann for brannvesenet i Honolulu, David Jenkins. De tre døde ble funnet i 26. etasje.

Jenkins sier at tallet på døde kan endre seg siden flere er savnet, men han kan ikke anslå hvor mange.

Helsearbeidere behandlet flere skadde på stedet, og minst fire personer er sendt til sykehus, mens tolv har fått behandling på stedet.

Omkring 100 brannfolk er på stedet og kjemper mot flammene i den 36 etasjer høye boligblokka som har til sammen 568 leiligheter og fire butikker.

Bilder fra brannen i bygningen viser høye flammer som velter ut av vinduene, i tillegg til tjukk, svart røyk.

Troy Yasuda bor over veien fra boligblokka og bisto flere av de evakuerte. Han forklarer at flere sier de nesten hadde blitt kvalt av røyken. Han forklarte at politiet sto på utsiden og brukte megafoner for å varsle at beboerne måtte komme seg ut.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 14.15 lokal tid. Omkring tre timer senere ble tre personer bekreftet omkommet.

Bygningen ble oppført i 1971.