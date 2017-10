Politiet: Massedrapsmann skjøt mot flybensintanker i Las Vegas

* 58 mennesker ble drept og 489 såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas søndag kveld 1. oktober. Rundt 22.000 tilhørere var til stede under konserten.

* Gjerningsmannen var 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada.

* Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, der alle de store kasinoene ligger på rekke og rad.

* Paddock hadde leid et rom i 32. etasje i et hotell som ligger rett over gata, 365 meter fra konsertarenaen. Her knuste han et vindu og skjøt flere hundre skudd ned på folkemassen. Han tok deretter sitt eget liv

* Det ble funnet 23 automatvåpen på hotellrommet. Hjemme hos Paddock ble det funnet ytterligere 19 skytevåpen, samt sprengstoff.

* Etterforskningen har så langt ikke avdekket noe motiv for ugjerningen.