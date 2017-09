– Én drept, flere skadet i skyting på skole i USA

Nødetater har rykket ut etter meldinger om skyting på en ungdomsskole ved Spokane i delstaten Washington, melder amerikanske medier.

En er drept mens fem får behandling på sykehuset.

– Den som skjøt sitter nå i baksetet på patruljebilen, sier sheriff Ozzie Knezovich til lokalavisen The Spokeman-Review.

En rekke ambulanser og et helikopter er sendt til Freeman High School i Rockford sør for Spokane.

Cheryl Moser forteller til avisen at hennes sønn ringte henne og fortalte at han hørte skudd på skolen. - Han hørtes så skrem ut, jeg har aldri hørt ham slik. Man tror jo ikke at det kan bli skutt på en så liten skole, sier Moser.

Annie Baxter som har to døtre på skolen forteller at det var en øvelse nettopp om skyting på skolen i går og at hun derfor skjønte det var noe alvorlig. - De holder jo ikke en slik øvelse to dager på rad, sier hun til avisen.

Meldingene om skyting kom onsdag morgen lokal tid. En mor som har døtre ved barneskolen rett over gata for ungdomsskolen, forteller til lokalavisa Spokesman-Review at barna løp inn i bygninger da hun ankom stedet rett etter klokka 10.

Skolevesenet i Spokane opplyser på Twitter at det er innført sikkerhetstiltak ved alle skolene i distriktet som en forholdsregel.