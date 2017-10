Røde Kors varsler drastiske kutt i Afghanistan

– Vi har ikke noe annet valg enn å drastisk redusere vår tilstedeværelse i Afghanistan, sier ICRCs Afghanistan-sjef Monica Zanarelli til Reuters.

Minst ni provinser nord og nordøst i Afghanistan, hvor flere tusen mennesker trenger ICRCs hjelp, vil bli hardt rammet, ifølge organisasjonen.

Hun understreker at Røde Kors, som har vært til stede i landet sammenhengende de siste 30 årene, ikke kommer til å trekke seg helt ut av det krigsherjede landet.

Til sammen sju ICRC-ansatte er drept i angrep i Afghanistan siden desember i fjor.

Bortføringer

I september ble en 38 år gammel spansk fysioterapeut skutt og drept av en pasient på et rehabiliteringssenter drevet av ICRC i Mazar-i-Sharif i Balkh nord i landet.

8. februar i år ble seks ICRC-arbeidere skutt og drept og to andre bortført i naboprovinsen Jowzjan. De to bortførte ble løslatt tidligere i høst etter lengre tids forhandlinger. Tidligere ble en tredje ICRC-ansatt bortført og senere løslatt.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet og bortføringene, som Taliban nekter for å ha stått bak. Politiet i provinsen har lagt skylden på lokale tilhengere av den ytterliggående islamistgruppa IS.

Nesten 2.000 ansatte

ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen.

Nå stenges også virksomheten i Maimana, hovedstaden i Faryab-provinsen, som norske styrker hadde ansvar for fra 2004 til 2012. Store områder i provinsen er siden blitt overtatt av Taliban.

Også virksomheten i provinsen Kunduz, et kjerneområdet for opprørerne, legges ned. I tillegg reduseres hjelpeorganisasjonens arbeid i Mazar-i-Sharif.

– ICRC har blitt rammet av målrettede angrep i det nordlige Afghanistan. Dette har ikke bare rammet ICRC i Afghanistan, men organisasjonen som helhet, sier Zanarelli.

Beslutningen om å redusere tilstedeværelsen ble fattet etter intense diskusjoner i Røde Kors-komiteens hovedkvarter i Genève, opplyser hun.

ICRC har minst 120 internasjonale og 1.800 lokalt ansatte i Afghanistan. Reduksjonen vil omfatte både lokalt ansatte og utlendinger.