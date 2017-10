IS tvinges fra skanse til skanse i Syria og Irak

Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av kurdiske opprørere, har de siste ukene tatt kontroll over nærmere 90 prosent av Raqqa.

Amerikanske kampfly har bombet vei for opprørerne, slik de også gjorde da de irakske byene Ramadi, Mosul og Hawija ble gjenerobret.

De sivile tapene er store, og situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som er fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.

Skjuler seg blant sivile

Selv om mange IS-opprørere er drept i kampene, og mange andre er tatt til fange, noen for deretter å bli regelrett likvidert, har tusenvis unnsluppet. Mange av dem akter ikke å gi opp kampen.

AP / NTB scanpix

– Opprørere som skjuler seg blant sivile som flykter, er et stort problem, sier Aymenn al-Tamimi, som er tilknyttet Middle East Forum.

Noen av opprørerne blir også værende i områdene der IS mister kontrollen og etablerer sovende celler som kan gjennomføre angrep og aksjoner, frykter han.

Fakta: IS i Syria og Irak * Den ytterliggående islamistgruppen IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. * IS kontrollerte på det meste rundt en tredjedel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, mye ubebodde ørkenområder. * Gruppen sikret seg tilgang til store mengder våpen fra irakske regjeringsstyrker og tok også kontroll over oljefelter og andre økonomisk og strategisk viktige ressurser. * IS har de siste årene vært under økende press, først og fremst som følge av massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen som støtter irakske regjeringsstyrker og kurdiske opprørere i Syria, men senere også fra Russland som gir flystøtte til syriske regjeringsstyrker. * Den irakske byen Ramadi ble gjenerobret i desember 2015, og Mosul ble gjenerobret i juli i år. I forrige uke ble Hawija, den siste IS-bastionen i Irak, gjenerobret. * I Syria ble IS først drevet ut av grenseområdene mot Tyrkia av USA-støttede kurdiske opprørere. * Nylig ble gruppen nedkjempet i Hama-provinsen i Syria, og rundt 90 prosent av Raqqa skal nå være gjenerobret. * Byen Deir al-Zor står også for fall, men IS har foreløpig bitt seg fast i Eufrat-dalen, i den palestinske flyktningleiren Yarmouk sør for Damaskus, samt i enkelte små lommer av Syria, blant annet i Hama-provinsen. Kilde: NTB

Selv om folk i området vet hvem opprørerne er, er det mange som er redde for å melde fra om dem, sier Rami Abdulrahman i eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge sikkerhetskilder i Irak skjuler et stort antall IS-opprørere seg fortsatt i Mosuls gamleby.

– Daglige likvidasjoner og bomber er et tydelig bevis på dette, sier den irakske forskeren Hisham al-Hashemi.

AP / NTB scanpix

Fremmedkrigere farligst

Amerikansk etterretning anslår at 40.000 fremmedkrigere de siste årene har sluttet seg til IS i Irak og Syria. Hvor mange som fortsatt er å finne i islamistenes rekker, er høyst uklart.

Mens lokale IS-opprørere lett glir inn blant lokalbefolkningen, er det betydelig verre for utlendinger som avsløres av utseende og språk.

Grensen til Tyrkia er nå strengt bevoktet, og mange av fremmedkrigerne er i søkelyset hos hjemlandets sikkerhetstjeneste og tør derfor ikke reise hjem.

Fremmedkrigerne har derfor bestemt seg for å kjempe til siste slutt og gjennomfører ofte selvmordsaksjoner, konstaterer både irakske og syriske eksperter.

Eufrat-dalen

Mens mange IS-opprørere trolig skjuler seg i befolkningen i områdene de har mistet kontroll over, har den gjenværende delen av islamistgruppen konsentrert ressursene i Eufrat-dalen i grenseområdet mellom Syria og Irak.

– IS' tyngdepunkt har i lengre tid gradvis flyttet seg til steder som Mayadeen og Abu Kamal, øst i Deir al-Zor-provinsen i Syria, sier Charlie Winter ved International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence.

– IS har svært systematisk bygd opp infrastrukturen sin og flyttet mannskaper dit – og det i god tid før de ble omringet i byer som Raqqa og Mosul, sier han.

Arkivfoto / AP / NTB scanpix

Angripes fra to hold

Eufrat-dalen og den strategisk viktige Deir al-Zor-provinsen er imidlertid under angrep både fra USA-støttede opprørere og syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte.

75 prosent av provinshovedstaden Deir al-Zor er gjenerobret og flere hundre IS-opprørere er ifølge Moskva drept i russiske flyangrep de siste ukene. Også her er de sivile tapene trolig store.

IS ble også nylig drevet ut av Hama-provinsen i Syria, men har bitt seg fast i den palestinske flyktningleiren Yarmouk sør for Damaskus og gjennomførte senest søndag et angrep i al-Qaryatain i Homs-provinsen.

Den fanatiske gruppen ligger derfor ikke nede for telling, selv om drømmen om et islamsk kalifat trolig har bleknet.