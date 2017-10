85-åring risikerer 15 års fengsel for å så tvil om kongelig elefantduell i 1593

85-åringen er anklaget for majestetsfornærmelse – såkalt lèse majesté – en forbrytelse det thailandske militærregimet forfølger med stor iherdighet. Det var imidlertid ikke landets nåværende kong Rama X han skal ha fornærmet og heller ikke hans far som døde i fjor. Den påstått forulempede monarken tilhører ikke engang den nåværende kongens direkte forgjengere. Kong Naresuan ledet derimot riket fra 1590 til 1605.

Tvil om elefantkamp

I en forelesning ved et universitet i 2014 ba Sulak tilhørerne ha et kritisk forhold til thailandsk historie. Han stilte spørsmål ved om kong Naraesuan virkelig vant slaget ved Nong Sarai i 1593 ved å beseire en burmesisk fyrste i en duell på elefantryggen.

ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters / NTB scanpix

– Hvis landet var normalt med en fungerende rettsstat, ville det ikke vært noe problem. Lovene om majestetsfornærmelse beskytter den nåværende monarken. Hvis noen blir tiltalt for å kritisere en konge som styrte for 500 år siden, er det noe galt, sa 85-åringen til den thailandske avisen Khao Sod da han forrige uke ble innkalt til retten.

Valg i november 2018

Det thailandske militæret gjennomførte i mai 2014 et statskupp etter en politisk krise som varte i månedsvis. Generalene har siden styrt landet og satt store deler av grunnloven ut av spill. Militærjuntaens leder Prayut Chan-ocha lovet tirsdag å holde valg i november 2018, men valgordningen er endret slik at militæret har mer makt enn før kuppet. Juntaen har siden den overtok aktivt forfulgt brudd på landets forbud mot majestetsfornærmelse. Strafferammen er fra tre til 15 år.

Puddelen Fu-Fu

Thailand har alltid hatt en streng praksis mot krenkelser av kongehuset, men FN er bekymret for det som ser ut som en ytterligere skjerping etter kuppet. Blant de mest kjente sakene handlet om BBCs kontor i landet. De havnet i fjor i trøbbel etter å ha omtalt kongen som en kvinnebedårer og nevnte at han som kronprins hadde utnevnt sin puddel Fu-Fu til general i luftforsvaret.

APTN / AP / NTB scanpix

Jusstudent og demokratiaktivist Jatuphat «Pai Dao Din» Boonpattararaksa ble i august dømt til fem års fengsel for å ha delt BBCs artikkel, men fikk straffen redusert til det halve fordi han tilsto da dommen falt.

Antall saker fordoblet

I tidsrommet 2011–2013 ble 119 personer etterforsket for majestetsfornærmelse. I treårsperioden 2014–2016 var antallet mer enn fordoblet til minst 285, ifølge tall fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Hadde rosa skjorte

Det skal ikke alltid så mye til før man havner i retten, ifølge opplysninger fra Thai Lawyers for Human Rights. En historie fra oktober 2016 illustrerer dette. Amornchotsingh handlet på et kjøpesenter da han kom i krangel med to menn som var provosert over at han gikk i rosa skjorte bare to uker etter kongens død. I krangelen sa Amornchotsingh at kongens bortgang ikke hadde noe med ham å gjøre. Dermed ble han pågrepet, varetektsfengslet, digitale effekter ble beslaglagt og huset ransaket. Saken er fortsatt under etterforskning.

ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters / NTB scanpix

Dømt til 35 år

Enkelte får langvarig fengselsstraff. Wichai Thepwong fikk i juni 35 års fengsel for angivelig å ha postet majestetsfornærmende materiale under falskt navn på Facebook. Han fikk også straffen halvert etter tilståelse, men 35 år er fremdeles rekord, ifølge FN.

85-årige Sulak Sivaraksa kaller seg selv en tilhenger av monarkiet, men mener kritikk må til. I desember venter en ny runde i retten i saken mot ham.