Kina slår hardt ned på tendenser til opprør og protester

Kineserne som lager Apples telefoner får tilbud om 14.000 kroner, dersom de slutter å protestere og forlater jobben i løpet av kort tid.

Sikkerhetsstyrker i smittevernutstyr ble brukt for å slå ned opptøyene i Zhengzhou onsdag.

10 minutter siden

Stadig nye smitteverntiltak gjør at investorer lurer på hvor lurt det er av Apple å stole på kinesiske leverandører. For to uker siden varslet teknologigiganten at det blir forsinkelser i leveransene av den nye Iphone 14.

Da skyldtes problemene at fabrikken i Kina måtte stenges ned på grunn av utbrudd av covid-19.

Denne uken må Apple forholde seg til arbeidere som protesterer mot både pandemitiltak og dårlig lønn. For bedriften er nyhetene fra Kina urovekkende. Oppmerksomhet rundt arbeidernes vilkår kan fort sette Apple i et dårlig lys.

Ikke lønn som lovet

Hundrevis av arbeidere ble lokket med bonuser og høy lønn dersom de ville flytte til Zhengzhou og lage telefoner for Apple. Livet ble ikke som de var lovet. Denne uken brøt det løs opptøyer på fabrikken.

Arbeiderne reagerer mot at lønnen ikke er som de ble lovet. Kinas strenge karantenepolitikk gjør at de føler seg som fanger på jobben. Livet deres besto av arbeid og fritid som måtte tilbringes i leilighetene arbeidsgiveren plasserte dem i.

Formelt er ikke Apple arbeidsgiveren deres. Den amerikanske giganten har satt bort produksjonen til Foxconn. På fabrikken i Zhengzhou lages 80 prosent av siste generasjon Iphone.

På fabrikken jobber mer enn 200.000 mennesker.

Lav lønn og høy smitteberedskap

Da Foxconn trengte flere tusen nye arbeidere, satte de i gang en vervekampanje langt fra byen. Arbeiderne ble lovet en lønn på opp mot 21.000 kroner i måneden.

– Bedriften er kjent for å hevde at de betaler høy lønn, og så bryter de løftene, sier Jenny Chan til The Financial Times.

Hun er arbeidslivsekspert ved Hongkong Polytechnic University.

Da de nye arbeiderne ikke fikk lønn som lovet, gikk de til aksjon. Hundrevis av arbeidere protesterte og kom i slåsskamp med kinesisk opprørspoliti. På sosiale medier dukket det opp filmer av demonstranter som ble banket opp av politi.

Arbeiderne ved Foxconns fabrikk er vant med regelmessige covid-tester. Bildet er fra august.

«Teknisk feil»

Torsdag beklaget Foxconn det de hevder var «tekniske feil i ansettelsesprosessen». De lovet at arbeiderne skal få lønn som lovet.

Men de nyansatte får ikke mye glede av disse løftene. De er tilbudt en engangsutbetaling på 14.000 kroner, dersom de reiser hjem. Pengene skal dekke reise, tiden de var i karantene og timene de har jobbet.

Trapper opp konflikt

Bildene fra Zhengzhou er en sjeldenhet i Kina. Opptøyer dysses som regel ned før de får så mye oppmerksomhet.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det tyder på en opptrapping av uroen ved fabrikken.

«Zhengzhou er blitt symbolet på frustrasjonen som bygger seg opp mot landets ultrastrenge covid-regler,» skriver nyhetsbyrået.

En annen planet?

I Kina er fotball-VM en stor begivenhet. Det betyr at kinesere som fortsatt lever under svært strenge smittevernregler får se hvordan det er andre steder i verden. Jublende tilskuere som står tett i tett uten munnbind er et uvant syn i Kina.

BBC forteller om en kineser som brukte sosiale medier for å spørre om Qatar og Kina er på samme planet. Meldingen ble raskt fjernet.

Kina opplever nå det verste smitteutbruddet på et halvt år. I løpet av ett døgn denne uken ble det registrert 28.000 nye syke. Alle landets provinser var berørt.