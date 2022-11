Gråtende ekser, dyre juletrær og babling om vampyrer: Nådeløs omkamp i viktig valg i USA

Tonen i valgkampen i Georgia er blitt intens. Mye står på spill.

En soldat har med seg et barn til valglokalet og avlegger forhåndsstemme i Columbus, Georgia. Selve valgdagen er tirsdag 6. desember.

Kjetil Hanssen Journalist

39 minutter siden

En onsdag for to uker siden holdt Herschel Walker et valgmøte i McDonough. De som var der, fikk et noe uvanlig budskap i en valgkamp. Kandidaten til USAs senat sa at han kvelden før hadde sett en film på TV. Så la han ut i flere minutter om vampyrer og varulver.

Nå bruker Raphael Warnock sin motstanders babling nådeløst i en bitter valgkamp. Tirsdag neste uke er det omvalg i Georgia.