Iran er ute av VM. For disse supporterne er det en seier i seg selv.

TEL AVIV (Aftenposten): Iranere i Israel var samlet for å se kveldens kamp mot USA. De sørger ikke over tapet.

Et bilde av Mahsa Amini, kvinnen som døde i varetekt hos det iranske moralpolitiet og som er blitt ansiktet på demonstrasjonene i landet, henger ved siden av skjermen der kampen mot USA vises tirsdag kveld.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

29. nov. 2022 21:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi håper på uavgjort, sa iransk-israelske Rani Armani før kampen mot USA tirsdag.

Han leder RadioRan Persian, en persisk-språklig radiokanal med base i Israel.

Armani hadde samlet flere titall iranere på strandbaren Stella Beach i Bat Yam, like sør for Tel Aviv.

Her skulle de se den høypolitiske VM-kampen mellom USA og Iran. Sist de to landene møttes, var i VM i 1998. Da stakk Iran av med seieren. Et enormt øyeblikk – ikke bare for laget og iranske fotballfans.

Også det regimet i Teheran kunne innkassere en stor seier da landslaget slo «store satan», som iranske ledere kaller USA. Det var nettopp derfor supporterne her i kveld aller helst ville unngå en seier.

– Det er blod i Irans gater. Regimet vil bruke en seier til å kvele revolusjonen som utspiller seg i Iran nå. Vi vil ikke støtte det som regimet vil kalle en seier, sier Armani.

Rani Armani heier først og fremst på de iranske demonstrantene.

Vil utslette Israel

Iran og USA har lenge vært bitre fiender. Men heller ikke Israel kan kalles noen nær venn av Iran.

Det iranske regimet har ikke anerkjent staten Israel siden revolusjonen i 1979. De siste tiårene er det gått fra kjølig stemning til åpen konflikt. Iranske ledere har flere ganger antydet at de ønsker å fjerne Israel fra kartet.

Så hvordan har det seg at det er så mange iranere i Israel?

– Israel og Iran pleide å være hverandres støttespillere. Det var først med revolusjonen i 1979 at islamistene vendte seg mot jøder, sier Armani. Han kom selv til Israel som 15-åring.

Det bor i dag flere titall tusen iranske jøder i Israel. De fleste har iranske foreldre men er født i Israel.

I Tel Aviv, som i flere store byer rundt om i verden, har det de siste to månedene vært flere markeringer til støtte for demonstrasjonene i Iran.

– Dagens Iran er et diktatur. De undertrykker kvinner og dreper barn i gatene. Så fort regimet faller, vil iranere og israelere kunne være venner igjen, sier Armani.

Høypolitisk kamp

Allerede i helgen ble det klart at tirsdagens kamp mot USA var ytterst politisk.

Da vekket det amerikanske fotballforbundet oppsikt ved i en kort periode å fjerne emblemet til det iranske regimet fra Irans flagg i sine innlegg i sosiale medier. Redigeringen av flagget ble gjort i solidaritet med iranske demonstranter, sa forbundet.

Iranske myndigheter reagerte kraftig. Et iransk statlig nyhetsbyrå krevde at USA blir hevet ut av VM og nektes å spille de ti neste landskampene.

Det endte til slutt med 1–0 seier til USA. Dermed er Iran ute av VM.

Det synes Armani er like greit.

– Det viktigste for oss er egentlig at regimet ikke kunne kalle det sin seier.