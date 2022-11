Det koker i Kina: Hvorfor skjer det, og hvor dramatisk er det?

Rasende demonstranter tar til gatene i Kina. Det som nå skjer er «veldig spesielt», mener Kina-ekspert.

Det har vært protester mot koronarestriksjoner i storbyene Shanghai og Beijing (bildet) og i en rekke andre kinesiske byer søndag.

Vegard Venli Gravejournalist

40 minutter siden

Rapportene fra flere demonstrasjoner i Kina preger det internasjonale nyhetsbildet søndag.

Det har vært demonstrasjoner både i storbyene Beijing og Shanghai og i en rekke andre byer.

I tillegg har studenter ved universiteter i både Beijing og Nanjing gjennomført protester.

Reuters beskriver nivået av den sivile ulydighetene vi nå ser i Kina, som den alvorligste i fastlands-Kina siden president Xi Jinping tok over makten.

Det som har vekket ekstra oppsikt, er at en stor gruppe demonstranter ropte slagord som tok til orde for å fjerne kommunistpartiet og presidenten.

Hvorfor skjer dette nå, og hvor dramatisk er det?

Sterk misnøye

Kinesiske myndigheter var tidlig ute med strenge restriksjoner da koronapandemien brøt ut. Innen pandemien nådde Norge med full kraft, var kineserne ferdig.

Nå er situasjonen snudd på hodet, påpeker Nipu-forsker Hans Jørgen Gåsemyr. Han har Kina som spesialfelt.

– Myndighetene tviholder nå på en nulltoleranse-politikk. Det som nå skjer, er at at misnøyen med myndighetenes håndtering og kritiske spørsmål smelter sammen, sier Gåsemyr.

Han mener man må ha i bakhodet at det ikke er uvanlig med demonstranter generelt i Kina.

– Noen har kanskje et inntrykk av at kinesere flest går i flokk og enkelt lar seg styre. Men mange er godt utdannet, har god levestandard og er vant med å ta selvstendige valg for sine liv, påpeker han.

Gåsemyr mener demonstrasjonene må sees i lys av at koronarestriksjonene rammer folk i dagliglivet og i tillegg rammer næringslivet hardt:

– Det er absolutt potensial for at kinesere uttrykker sterk grad av misnøye, dersom myndighetene slutter å levere en politikk som fungerer for dem.

NUPI-forsker Hans Jørgen Gåsemyr.

– Veldig spesielt

Det internasjonale mediebildet preges nå av saker som peker på at situasjonen kokende.

Den britiske storavisen The Guardian skriver at protestene mot nedstengningene spres over Kina, og at folk er rasende.

– Det er helt naturlig for Reuters, CNN og Aftenposten å slå fast at det koker. Men jeg synes det er for tidlig å si hvor stort dette er, sier Kina-ekspert Gåsemyr.

– Det vi ser nå, kan være en større demonstrasjonsbølge, og det er veldig spesielt det som skjer. Men denne bølgen har ennå pågått i kort tid, påpeker han.

– Hvor oppsiktsvekkende er det at demonstranter nå tør å kritisere myndighetene og presidenten?

– Det er absolutt ikke vanlig at det rettes kritikk direkte mot Xi Jinping og sentralmyndighetene. Men vi vet ennå ikke hvor mange mennesker som egentlig sto bak demonstrasjonen der dette ble ropt.

– Vi vet rett og slett ikke nok om omfanget ennå. Det vil vi først se de nærmeste timene og dagene, sier Gåsemyr.