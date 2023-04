Norge oversvømmes av kokain. Slik foregår kampen mot smuglerne.

800 kilo kokain var rekordbeslag i Norge. Mange steder er slike funn nærmest dagligdags.

Det er ikke bare i Norge det konfiskeres stadig større mengder kokain. Her hadde myndighetene i Ecuador beslaglagt en forsendelse.

Før helgen ble 100 kilo kokain funnet i Kvinnherad kommune. Kokainen kom fra Sør-Amerika, festet under vannlinjen på utsiden av et lasteskip.

Det største beslaget på Vestlandet noensinne. Men det blekner mot beslagene i banankassene hos Bama på Østlandet. Politiet mistenker at kokainen stammer fra Ecuador:

Mellom 800 og 900 kilo kokain ble funnet på søndag.

Rund 800 kilo ble funnet i slutten av mars.

Det føyer seg inn i en global trend.

2 av 100 containere gjennomsøkes

– Det er ikke første gangen. Stadig vekk hører vi at de finner kokainblokker i banancontainere rundt i Europa, sier Ketil Ottersen til Aftenposten.

Han har ledet FNs Container-kontroll-program (CCP) fra Wien i Østerrike i årevis. De har ett mål: å identifisere hvilke containere som politi og tollvesen skal gjennomsøke.

Daglig flyttes enorme mengder varer i verden. Bare i Europa håndterte havnene gods tilsvarende 98 millioner containere i 2021, ifølge en Europol-rapport.

Bare to prosent blir gjennomsøkt. For containere fra Sør-Amerika er tallet høyere, men fortsatt under ti prosent.

«Sannsynligheten for at containere med ulovlig gods blir oppdaget, er lav,» slår rapporten fast.

Et containerskip ankom havnen i Antwerpen i Belgia i august. Myndighetene har ikke håp om å kunne kontrollere alle containerne som kommer til Europa.

CCP forsøker å bedre oddsene. De arbeider tett med lokalt politi og myndigheter. Informasjon kommer fra flere hold. Analyser av containere og «tilflyt» av informasjon fra åpne kilder og kriminelle. Ottersen vil ikke si noe mer konkret. Det er viktig at de kriminelle ikke vet for mye om metodene.

– Man prøver jo å analysere et bilde og se om man legger merke til noe. Noe som ser rart ut, sier Ottersen.

Selskapene aner ingenting

Ottersen sett CCP-programmet vokse fra 4 til 71 land. Antall beslag har økt i takt. Det dreier seg blant annet om våpen, tømmer, kontanter og narkotika – særlig kokain. Ofte vet ikke selskapene at containerne deres brukes av smuglere.

I fjor var CCP involvert i beslag av over 275 tonn kokain, ifølge en CCP-rapport. Det er over 170 ganger mer enn de to beslagene i Oslo.

Selskapene trenger ikke få vite at containerne deres brukes til å smugle narkotika. 1 av 3 Foto: FNs Container-kontroll-program (CCP)

– Dét er jo bare beslag som gruppene våre har vært involvert i, sier Ottersen:

– Det produseres enorme mengder kokain. Jeg føler veldig sympati med landene som produserer kokainen. De sier at det er etterspørselen som gjør at de sliter med disse problemene.

Nesten alle CCPs kokainbeslag gjøres i Sør-Amerika. Særlig Ecuador. Her sendes kokain som er produsert i nabolandene Colombia og Peru, med skip til Europa.

Ecuador beslaglegger så mye kokain at de har begynt å blande det inn i sement.

Men det er ikke i antallet beslag man har sett en voldsom økning, forteller Alberto Arean Varela, leder for CCPs avdeling i Sør-Amerika og Karibia:

I likhet med i Norge meldes det stadig om større og større beslag.

Storskala produksjon

– For Oslo er 800 kilo kanskje mye, men for oss er det bare nok et beslag, sier han til Aftenposten:

– Vi har beslag fra 100 kilo til over 2 tonn.

Han mener at det kan være flere grunner til at smuglerne sender av sted stadig større volum av kokain:

– Det tyder på en overproduksjon av kokain i produksjonslandene. Det er mye kokain på markedet, sier han.



Politiet delte bilder av beslaget som ble gjort i mars. Blokker med kokain pakket i plast under et lag med bananer.

Varela sier det er ganske typisk. Ecuador er storeksportør av både kokain og bananer.

Men det er flere grunner til at smuglerne sender kokain med bananer fra Ecuador:

Forsendelser med frukt må sendes raskt av sted. Frukten tåler ikke å stå lenge på lager.

Havnebyen Guayaquil ligger nær grensen til det sørlige Colombia. Der produseres mye av verdens kokain.

1750 konfiskerte kuer

Varela sier at smuglerne hele tiden bruker nye metoder for å få kokain til Europa. I januar ble 4,5 tonn kokain oppdaget på et skip med 1750 kuer utenfor Gran Canaria, meldte spanske El Pais.

Skipet kom fra Colombia.

Mange av kokainbeslagene i Sør-Amerika er svært store. 1 av 4 Foto: FNs Container-kontroll-program (CCP)

Det var en hodepine for myndighetene. For hva gjør man med 1750 beslaglagte kuer? Kanariøyene ville ikke ta dem imot.

– De visste at dette ville lage store problemer for spanske myndigheter. Det var sanitære og logistiske problemer, sier Varela.

Til slutt måtte politiet la skipet seile videre. Med kuene.

– Problemet er at det ikke er noen trender. Disse gruppene med handler alltid på bakgrunn av hva vi foretar oss, sier Arean Varela.

Da er det kanskje lettere å håndtere en forsendelse med bananer. Og hva skjedde med de norske «kokain-bananene»?

Ifølge kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama ble de «destruert» med en avfallskomprimator.