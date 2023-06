Norge sender 16.000 granater til Ukraina

BRUSSEL (Aftenposten): Norge og Danmark går sammen om å donere ytterligere 9000 artillerigranater til Ukraina.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Vis mer

Saken oppdateres.

Torsdag møtes Natos forsvarsministre i Brussel. Med seg i bagasjen har forsvarsminister Bjørn Arild Gram en ny donasjon til Ukraina.

– De er helt avhengige av vestlig støtte for å stå i denne striden og for å gjennomføre offensiven, sier Gram til Aftenposten.

Norge donerer selve granaten, mens Danmark donerer tilhørende brannrør, kruttposer og tennpatroner.

De to landene gjorde et tilsvarende samarbeid tidligere i år.

Norge donerer i tillegg 7 000 komplette granater fra Norge. Disse er allerede sendt til Ukraina.

– Ukraina har et omfattende behov for artilleriammunisjon. Det er prekært, og det haster. Vi har derfor bestemt oss for å gå sammen med Danmark om en ny donasjon, slik at Ukraina får ammunisjonen så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og legger til:

– Det er viktig at vi fortsatt står sammen i støtten til Ukraina. Norge vil fortsette å støtte Ukraina mot de russiske invasjonsstyrkene så lenge det trengs, sier Gram.

Tidligere har Norge donert 20 000 artillerigranater. Med donasjonene som offentliggjøres nå, har Norge donert til sammen 27 000 artillerigranater alene, og 17 000 sammen med Danmark.

Danmarks fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sier følgende i en pressemelding:

– Ukrainerne har fortsatt et stort og akutt behov for ammunisjon til deres kamp mod Russland. Det er Danmark sammen med andre EU- og NATO-lande i full gang med at imøtekomme med en rekke forskjellige tiltak. Sammen med Norge kan vi nå sende flere end 9.000 komplette artilleriskuddavsted innen kort tid, sier Poulsen.

I tillegg vil Danmark selv donere ytterligere 1.500 komplette artilleriskudd og 500 granater.

Artillerigranatene kan brukes i flere typer artilleriskyts, blant annet i M109 som Norge har donert tidligere.

Ifølge Gram vil ammunisjonen bli gjenanskaffet, gjennom en avtale med Nammo.

Konsekvensene for Norges nasjonale beredskap er vurdert som akseptabel.