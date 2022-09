Sarah Palin slått ut av den første innfødte fra Alaska

Demokraten Mary Peltola vant overraskende spesialvalget for Alaskas eneste sete i Representantenes hus. Motstanderen var den tidligere visepresidentkandidaten Sarah Palin.

Sarah Palin tapte setet i Alaska som republikanerne har hatt i 49 år. Her fotografert på en konferanse i mai.

1. sep. 2022 07:58 Sist oppdatert i dag 08:09

Peltola blir både den første som er fra Alaska til å sitte i Representantenes hus og den første kvinnen til å fylle plassen. Hun er yup`ik eskimo. De er en av flere arktiske urbefolkninger i Alaska.

Peltola må på gjenvalg i november, da hun er innvalgt for å erstatte republikaneren Don Young, som døde 88 år gammel på et fly i mars. Han representerte Alaska i Kongressen i 49 år.

Resultatet er en skuffelse for Palin, som forsøker å gjøre politisk comeback 14 år etter at hun ble kjent for hele verden som visepresidentkandidaten til John McCain i presidentvalget i 2008.

Palin, som også har vært Alaskas guvernør, fikk støtten til USAs tidligere president Donald Trump i valgkampen.

Mary Peltola er den første innfødte fra Alaska som vinner sete i Kongressen.

– Det er overveldende. Og det gir en god følelse. Jeg er veldig takknemlig for at folk i Alaska har tillit til meg, sier Peltola til The Washington Post.

Øker flertallet

Valget gir et signal om stemningen foran valget 8. november. Men siden valget skjedde under et nytt valgsystem har det begrenset verdi for å spå om hvordan den nasjonale holdningen utvikler seg.

Men valget øker demokratenes knappe flertall i kongressen og gir partiet større sjanse til å vinne mandatet ved det ordinære valget i november.

Peltola sier at hun tror seieren viser at innbyggerne ønsker en person som «har en cv som viser at hun arbeider godt sammen med folk og setter til side partipolitikken».

– Jeg tror det viser at folk er veldig lei av personangrep og krangling, ssier hun.

Palin’s nederlag kommer i hennes første valgkampanje siden hun gikk av som Alaska’s guvernør i 2009. Tidligere president Donald Trump støttet henne under et valgmøte i Anchorage.

– Selv om vi er skuffet over resultatet, så vet folk i Alaska at jeg er den siste som gir opp. Nå skal jeg samle krefter, sier Palin etter nederlaget.

Hun varsler at hun vil kjempe for å vinne setet ved det ordinære valget i høst. Valget da gjelder for en to-års periode fra årskiftet. Palin anklaget også delstatens nye valgsystem får være forvirrende og årsak til nederlaget.