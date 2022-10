Kyoto. Japans kulturelle hovedstad. Tidligere var dette en by stappfull av turister. Pandemien satte en stopper for det. Nå åpner Japan dørene igjen. Da blir det nok trangere om plassen igjen. Verden Japan De jubler over at turistene snart kommer tilbake. Men ikke alle er like glade.

KYOTO, JAPAN (Aftenposten): I to og et halvt år har Japan vært stengt for de fleste utlendinger. Fra 11. oktober er det bare å komme.

Lyden av bjellene på anklene hennes avslører henne idet hun går nedover den trange gaten.

Det er det også mye annet ved den unge geisha-lærlingen som gjør. Den rødoransje kimonoen, den hvite sminken og den forseggjorte hårfrisyren vitner om at hun er på vei til jobb. Hun smetter inn gjennom en døråpning. Lyden av bjellene klirrer svakt fra innsiden før de forsvinner helt.