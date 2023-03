Donald Trump får noe av skylden for bankkollaps i USA. Hva betyr krisen for Norge?

BRUSSEL (Aftenposten): På tross av stor uro i finansmarkedene, spår flere økonomer renteheving både i Norge og USA neste uke.

Kunder i Silicon Valley Bank står i kø for å få ut pengene sine mandag 13. mars. Fredag ble banken overtatt av føderale myndigheter.

15.03.2023 06:10 Oppdatert 15.03.2023 06:49

Den rekordraske kollapsen til USAs 16. største bank, Silicon Valley Bank (SVB), har sendt sjokkbølger gjennom finansmarkedene. Pilene på børsen har pekt bratt nedover.

Myndigheter i en rekke land har kommet med krisetiltak. I USA garanterer myndighetene for at kundenes innskudd ikke går tapt. Og president Joe Biden forsøker å berolige befolkningen: De kan stole på banksystemet.

I amerikanske medier spekulerer økonomer rundt hva sentralbanken ( Fed Fed Sentralbanken i USA heter the Federal Reserve, men i dagligtalen brukes ofte forkortelsen the Fed.) vil gjøre med renten neste uke og hvordan kampen mot prisveksten utvikler seg. For raske rentehevinger kan nemlig føre til mer problemer i banksektoren.

Det kan gi ringvirkninger helt til Norge, og noe av skylden får USAs tidligere president Donald Trump.