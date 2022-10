Liz Truss kjemper for livet og forlater valgløfter

Britenes statsminister Liz Truss fortsetter å løpe fra løftene som gjorde at hun fikk jobben. Både næringslivsfolk og partifeller tror hun må gå av snart.

Jeremy Hunts viktigste jobb nå er å berolige både velgere og markeder. Det krever at han veier sine ord på gullvekt.

27 minutter siden

Gjennom sommeren kjempet Liz Truss mot tidligere finansminister Rishi Sunak om å overta etter Boris Johnson som britisk statsminister. Hun markerte seg med løfter om store skattelettelser. Truss angrep Sunak med påstander om at han var for forsiktig og ikke ville legge til rette for økonomisk vekst.

Da finansministeren hennes Kwasi Kwarteng la frem et «minibudsjett» med de lovede skattelettelsene, raste verdien på både pund og statsobligasjoner. I to omganger måtte han gjøre kuvending kuvendingKuvending er et maritimt uttrykk om å falle av helt for vinden, i overført betydning er det å plutselig forandre mening fullstendig. og avlyse deler av skatteløftene.