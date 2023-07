Klaseammunisjon er ekstra farlig for sivile. Nå vil Biden gi det til Ukraina.

Forbruket av artillerigranater er alarmerende høyt i Ukraina. Nå har Joe Biden en kontroversiell løsning.

General Pat Ryder har understreket at klasebombene som USA kan gi til Ukraina, skal ha relativt lav feilrate. Vis mer

Ukrainas motoffensiv går saktere enn flere i Vesten hadde forventet. Selv hevder ukrainerne at det er i henhold til planen. Men nå tyder noen ting på at USA vil få opp tempoet, skriver The Washington Post og andre amerikanske medier.

Avisen melder at USAs president Joe Biden har tatt en kontroversiell avgjørelse: Han vil gi Ukraina klasebomber.

Slik ammunisjon består av en container som åpner seg i luften. Ut kommer det mange små bomber som spres tilfeldig over et område. Det er nyttig når du skal treffe mange mål samtidig – som avdelinger med soldater og militære kjøretøy.

Men klasevåpen er kontroversielt. Over hundre land har underskrevet den internasjonale avtalen som forbyr dem. Norge har vært en viktig pådriver for avtalen, som trådte i kraft i 2010.

USA er imidlertid ikke blant landene som har slutten seg til den. Det er heller ikke Ukraina. Det vil USAs president Joe Biden nå utnytte.

Kan brukes av vanlig artillerikanoner

Containerne kan slenge ut flere hundre små bomber. De skal egentlig eksplodere når de treffer bakken. Men faren for at de ikke gjør det, er relativt stor. Dermed kan de bli liggende. Og de kan være en fare for mennesker og dyr i mange år som kommer.

Selv om USA ikke har sluttet seg til det internasjonale forbudet mot klaseammunisjon, vurderte de lenge å forby klaseammunisjon med en feilrate på over 1 prosent. I 2017 ble dette forslaget imidlertid skrotet, omtalte Reuters.

Det er nesten 20 år siden USA sist brukte klasebomber. Det var i Irak mellom 2003 og 2006, skriver CNN. Fra 2016 begynte det amerikanske forsvaret egentlig å fase dem ut.

Fakta Klasebomber Bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut titalls eller hundrevis av mindre sprengladninger over et større område. Rammer ofte sivile, som får revet av seg armer eller bein. Barn er spesielt utsatt for klasebomber, fordi de blir nysgjerrige på de små og til tider fargerike gjenstandene med ulike former som ligger på bakken. Udetonerte sprengladninger fra klasevåpen kan bli liggende i mange år etter at krigshandlinger er over. Norge var en sterk pådriver for å etablere et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon, og i 2008 ble det vedtatt en internasjonal avtale. Konvensjonen trådte i kraft i 2010, og 110 land har ratifisert den. 13 land har signert, men ikke ratifisert konvensjonen. Land som Russland, USA, Ukraina, Kina og Iran har ikke sluttet seg til konvensjonen og har store mengder klasevåpen i sine arsenal. Kilde: NTB Vis mer

USAs forsvarsdepartement understreker imidlertid at ammunisjonstypene de vil gi Ukraina, er av nyere dato.

– De vi vurderer å sende, inkluderer ikke den gamle typen med feilrate som er høyere enn 2,35 prosent, sa Pentagons talsperson, general Pat Ryder på torsdag.

Klaseammunisjon kan skytes med fly, missiler og artilleri. Én ting er spesielt avgjørende: Klaseammunisjonen kan avfyres med de samme 155 millimeter artillerikanonene, haubitser, som allerede er i bruk i Ukraina.

Det gjør dem ekstra nyttig nå som Vestens sliter med å produsere nok artillerigranater og lagrene minker.

Angriper forsvarsposisjoner

– Klaseammunisjon er mer effektivt enn enkeltstående artillerigranater fordi de fører til skade på et større område, sier forsker ved den amerikanske tankesmia Foundation for Defense of Democracies, Ryan Brobst til nyhetsbyrået AP.

– Dette er viktig for Ukraina nå som de forsøker å ta de sterke russiske forsvarsverkene.

Ukrainske styrker forbereder seg på å avfyre en selvgående 155 millimeter haubits av typen 2S22 Bohdana nær byen Bakhmut øst i Ukraina. Vis mer

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan ukrainerne forsøker gjenerobre land som er okkupert av russerne. For tiden prøver de å ta seg over til østsiden av Dnipro-elven.

Om det er lov å benytte klasebomber kommer an på hvordan ammunisjonen brukes. Det er ikke lov å bruke det hvis målet hovedsakelig er å ramme sivile. Og den militære nytteverdien må veie opp for skaden på sivile.

Russland er blitt kraftig kritisert for å ha brukt klasebomber i Ukraina-krigen.

Kan forsinke fremrykning

– Dette er brutalitet. Dette er inhumant. Og dette er i strid med internasjonal lov, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg etter meldinger om at Russland har brukt klaseammunisjon i Ukraina.

Ukrainske brannfolk slukker en brann etter at et hus i Kharkiv øst i Ukraina ble truffet med klaseammunisjon i mai 2022. Vis mer

En anonym kilde i Det hvite hus har fortalt The Washington Post at Biden-administrasjonen har jobbet hardt for å få internasjonal støtte til å gi ammunisjonstypen til Ukraina.

– Presidentens topprioritet er å sørge for at våre allierte og partnere står sammen om støtten til Ukraina. Vi vil ikke gjøre noe som undergraver det, sa representanten.

Klasebomber kan også være farlig for styrkene som bruker dem. Bomber som ikke har eksplodert, gjør det krevende å ta områder der ammunisjonen har vært brukt.

– Det er helt klart taktiske risikoer ved å bruke denne typen ammunisjon, sa en anonym eks-artillerioffiser i den amerikanske hæren til Washington Post.

– Det begrenser evnen til å manøvrere og begrenser evnen til å manøvrere hurtig, fordi man må rydde en haug med ueksploderte bomber.