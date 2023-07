Narkoepidemien i USA har aldri vært verre. Noen mener løsningen er å angripe Mexico.

Over hundre tusen amerikanere døde av overdoser i fjor. Militære aksjoner i Mexico blir vurdert som en løsning av stadig flere republikanere.

Medlemmer av det mexicanske Sinaloa-kartellet forbereder fentanyl. Vis mer

Over 50 år er gått siden president Richard Nixon lanserte «krigen mot narkotika». Planen var at en rekke omfattende operasjoner i Latin-Amerika skulle sette en stopper for narkohandelen.

Men i dag tar narkoepidemien i USA flere liv enn noensinne.