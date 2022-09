En av de verste stormene som har rammet Florida: To millioner uten strøm i natt

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Stormfloen nådde opp i fire meter. Biler ble skyllet av gårde. Hele nabolag ble lagt under vann.

Gatene i sentrum av Fort Myers ble fullstendig oversvømt. Byen ligger ved en elv et par mil fra kystlinjen.

29. sep. 2022 06:16 Sist oppdatert nå nettopp

Stormen Ian traff onsdag Floridas vestkyst. Den rammet med katastrofal styrke. Uværet og vinden var så kraftig at den en stund nesten tømte Tampa-bukten for vann. Der er det normalt rundt fire meter dypt.

Litt lenger sør – der stormen traff kysten – ble det derimot stormflo. Den steg opptil fire meter. Mange av de bebodde, smale øyene som ligger langs ved kysten, er mange steder knapt nok høyere. Skadene var dermed enorme.

Uten strøm

Dette var fasiten da USA gikk til sengs og Norge våknet:

Nesten to millioner mennesker i Florida var uten strøm.

Stormfloen veltet hus og fanget beboere i områder nær byen Fort Myers.

Noen steder var det for farlig til at nødetatene kunne rykke ut.

Da den traff land, var den nesten en kategori 5 på en skala som går til 5.

Styrken sank utover kvelden til kategori 3. Da er vindstyrken på opptil 50 meter i sekundet.

Gater ble til elver

Det var nær byen Fort Myers at stormen rammet kysten. Den er kjent blant annet for at Thomas Edison og Henry Ford hadde sine vinterhjem der. Lee fylke har ca. 750.000 innbyggere.

Sentrum av Fort Myers ligger ved en elv. Byen er et par mil fra kystlinjen, men gatene ble likevel til egne elver.

En lokal TV-kanal måtte flytte sitt studio mens de dekket stormen fordi det strømmet vann inn i bygningen.

Fort Myers Beach, som altså ligger på kystlinjen, lå praktisk talt under vann. På øya Sanibel like ved nådde vannet opp til toppen av gateskilt.

Vinden tok med seg trafikklys da den feide over Fort Myers. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Dumper regn

Vindstyrken avtar normalt når et slikt uværssystem kommer over land. Det er ventet at stormen blir nedgradert til kategori 2 i løpet av natten amerikansk tid.

Likevel er neppe det verste over. Ian vil nemlig dumpe enorme mengder regn over staten.

Noen steder risikerer folk opptil 750 millimeter regn før stormen fortsetter oppover østkysten. Dette er over tre ganger mer regn enn Bergen har en fuktig måned. Det vil skape flom og masse oversvømmelser.

Kraftselskapene sier det dessuten kan ta tid før folk får strømmen tilbake. Deler av nettet er revet ned av uværet.

Grafen viser risiko for flom de neste tre dagene.

Guvernør Ron DeSantis sier stormen er en de verste i statens historie. Eksperter er enig.

– Dette en storm vi vil snakke om i mange år, en historisk hendelse, sier Ken Graham, sjefen for National Weather Service.