Mark Warren fyrer av et par løsskudd i skolens korridor. Skoleansatte på kurs hører skuddene og rømmer i full fart inn i klasserom. Deretter barrikaderer de dørene med tau og stoler. Verden USA Her læres skoleansatte opp i hva de gjør mot en bevæpnet angriper. – Tragisk at det er nødvendig.

MEXICO, MISSOURI (Aftenposten): I USA kurses titusener av lærere i hva de skal gjøre hvis en bevæpnet angriper kommer til skolen.

Nå nettopp

Allison Verman holder en dør lukket med et tau.

– Dette er nå vår kampsone, sier hun og peker på dørsprekken.

– Den skal forsvares med alt vi har, legger hun til.

Verman snakker ikke til soldater eller politielever. Politiveteranen jobber nå for et sikkerhetsfirma som heter Strategos. I år har de holdt kurs for flere enn 10.000 lærere i Midtvesten.

Tema for kurset: Hva gjør du hvis en skoleskytter kommer til din arbeidsplass og truer dine elever?