Ukrainske motangrep: Russerne er bekymret for å miste tilgangen på våpen, mat og drivstoff

Ukrainske styrker overrumplet russerne i et stort motangrep i okkupert område. Klarer ukrainerne å avskjære forsyningene, kan russerne bli tvunget til å trekke seg tilbake.

Ukrainske soldater har avansert inn i tidligere russisk-kontrollert område i Kharkiv. Her fra Kharkiv i sommer.

11 minutter siden

Den ukrainske offensiven ved landets nest største by Kharkiv, øst for Kyiv, ble innledet onsdag. Den amerikanske tankesmien Institute for the study of war (ISW) beskriver den som overraskende, opportunistisk og veldig effektiv.

– Ukraina har tatt enda et steg i at de begynner å ta føringen i denne krigen, de begynner å legge premissene for veien videre.

Det sier Palle Ydstebø, som er seksjonsleder ved Krigsskolen. Han forklarer at motoffensiven har vært mulig fordi russiske styrker har vært spredt tynt. Grunnen til det er at de har flyttet styrker fra Donbas for å kjempe mot en motoffensiv i Kherson-regionen lenger sør.

– Motangrepet har kommet overraskende på de russiske styrkene. Ukrainske styrker har trengt overraskende langt inn i landet. Russerne har vært fullstendig uforberedt på det som traff dem.

Dette trekkes også frem i ISWs rapport.

– Ukrainas pågående operasjoner i Kherson har tvunget russiske styrker til å flytte fokus mot sør. Dette gjør det mulig for ukrainske styrker å sette i gang lokale, men svært effektive motangrep i Izyum-området, står det i rapporten.

Palle Ydstebø er seksjonsleder ved Krigsskolen og har fulgt krigen i Ukraina nøye siden invasjonen.

Offensiven i Kharkiv-området startet kort tid etter at Ukraina innledet en stor offensiv i Kherson fylke. Den truer russernes kontroll over den strategisk viktige byen Izium.

Russiske kilder hevder at russerne sendte forsterkninger til området. Trolig er det få soldater tilgjengelig til at dette skal ha hatt noen effekt. Styrkene er bundet opp i Kherson og i forsøket på å erobre resten av Donetsk fylke.

– I tillegg har russerne problemer med å erstatte tapene sine. Om Russland skulle flyttet styrker tilbake til Kharkiv, ville det tatt mange uker, forklarer Ydstebø.

ISW skriver i sin daglige oppdatering om forholdene på slagmarken at ukrainerne brukte overraskelsestaktikk og avanserte minst 20 kilometer inn i russisk-kontrollert område i Kharkiv onsdag. De gjenerobret rundt 400 kvadratkilometer.

Ukrainske soldater forbereder våpnene sine for å skyte mot russiske styrker i Kharkiv.

Slik har utviklingen vært det siste døgnet

Rapporten fra ISW bekrefter uttalelsene som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med onsdag. Da rapporterte han om det han beskrev som «gode nyheter» fra Kharkiv-regionen. Han sa at noen bosetninger var gjenerobret fra russiske styrker.

I en videotale om kvelden takket han også ukrainske artilleritropper for det han sa var vellykkede angrep mot Moskvas styrker sør i Ukraina. Men han ville ikke si hvilke steder som er inntatt.

– Tiden er ennå ikke inne til å navngi stedene der det ukrainske flagget er tilbake, sa han.

I tillegg til offensiven i Kharkiv-området kan utviklingen i Ukraina det siste døgnet oppsummeres i følgende punkter:

En eksplosjon ved et kraftverk nær Odesa i sør kuttet strømforsyningen til 360.000 mennesker, ifølge en talsperson for regionale myndigheter.

Russiske styrker har skutt raketter og tungt artilleri inn i byer i flere distrikter. Syv sivile skal være drept. Flere andre er såret, og et dusin bygninger er blitt skadet, opplyser ukrainske myndigheter torsdag.

Putin sa i en kamptale onsdag til et økonomisk forum i Vladivostok at Russland ikke vil miste det han kaller sin «spesielle militæroperasjon» i Ukraina.

Mens ukrainerne har satt inn motangrep, har Russland trappet opp jakten på soldater. Denne sommeren har de trappet opp jakten på nye soldater. Det skjer samtidig som at ukrainerne har begynt å gå til motangrep i Kherson-regionen sør i Ukraina. Etter at ukrainske soldater har forsvart seg i et halvt år, er det nå de som er på offensiven.

De siste par månedene har ulike regioner i Russland opprettet såkalte frivillige bataljoner. Det skal være snakk om minst 40 bataljoner fra 20 regioner. Men som Aftenposten dokumenterte for noen dager siden: Til tross for at det lokkes med svært høy lønn, er det få som melder seg.

Kan demoralisere russiske styrker

Ifølge ISW er russiske militærbloggere bekymret for at den nye offensiven kan kutte kommunikasjonslinjer til Kupjansk og Izium. Dette kan igjen gjøre ukrainerne i stand til å isolere russerne der og gjenerobre store områder. Tonen i militærbloggene, som er et av få steder man kan få innsikt i russiske kilder, var preget av panikk, skriver ISW.

– Ved denne byen går det forsyningslinjer til de russiske styrkene i området. Om ukrainske styrker klarer å avskjære disse, vil de kunne tvinge russerne til å trekke seg tilbake. Da begynner de å danse etter Ukrainas pipe.

Forsyningene er mat, artilleri og drivstoff, alt en moderne hær trenger for å slåss.

– Nivået av sjokk og åpenhjertige diskusjoner om ukrainske suksesser av russiske militærbloggere, bekrefter at russerne ble overrasket – noe som sannsynligvis vil demoralisere russiske styrker, heter det i ISW-rapporten.