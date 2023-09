Nye demonstrasjoner i Syria. Sinnet retter seg igjen mot Assad.

Etter 12 år med konflikt får økte levekostnader det til å koke over for mange syrere. Demonstranter krever president Bashar al-Assads avgang og en slutt på krigen.

Demonstranter i byen Sweida vifter med drusiske flagg fredag 1. september. Protestene i byen har pågått i to uker. Majoriteten av befolkningen i byen er drusere, en av minoritetene i Syria. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 19:45

Tusenvis av mennesker samlet seg i den regimekontrollerte Sweida-provinsen i Syria fredag i protest mot president Bashar al-Assad, ifølge aktivister.

Demonstrasjonen var den til nå største mot regjeringen siden demonstrasjonene først brøt ut i Sweida for nesten to uker siden, opplyser lokale aktivister til DPA.

– Vi demonstrerer fordi vi er lut lei dette regimet, som kun fyller egne lommer med penger, men lar folket gå sultne, sier demonstranten Leila til nyhetsbyrået.

– Slutten på regimet er en drøm som nærmer seg, ropte demonstrantene. Press fra demonstrantene har presset Assads parti til å stenge lokale partikontorer.

President Bashar al-Assad fremstilles som en krigsforbryter på en plakat under protester i Sweida den 28. august. Vis mer

Kuttet subsidier til bensin

Uroen brøt ut da Assad for to uker siden kuttet kraftig i subsidiene på bensin og annet drivstoff, som ble mer enn dobbelt så dyrt. Lønningene til ansatte i offentlig sektor ble rett nok også doblet, men det forhindret ikke nye protester.

Mange gir uttrykk for sin misnøye med årevis med undertrykking og økonomiske problemer.

– Det var dette som utløste protestene, sier Rayan Maarouf, redaktør i den lokale mediegruppen Suwayda24 til The New York Times, med henvisning til subsidiekuttene.

– Men folk gikk ikke ut i gatene og krevde en endring på denne beslutningen. De krevde en slutt på regimet. De innser at situasjonen ikke kommer til å endre seg uten en endring på den politiske situasjonen.

Protestene startet i et område dominert av druserne, en av mange religiøse minoriteter i Syria. Druserne holdt seg utenfor borgerkrigen, men protesterer nå altså mot regimet.

Siden mai har syriske pund mistet mer enn 80 prosent av verdien, og det koster nå 15.500 syriske pund for en amerikansk dollar. Det er en historisk bunnotering.

Mer enn 90 prosent av den syriske befolkningen lever i fattigdom, ifølge FN.

Dette bildet er fra Sweida den 22. august. Unge menn sperrer veien og brenner bildekk. Vis mer

Demonstrasjonene begynte i sør og har spredt seg. De har også så vidt vært innom hovedstaden Damaskus og en annen storby, Aleppo. De fleste protestene har foregått i myndighetskontrollerte områder, langt unna fronten i nordvest, der det av og til er kamper mellom myndighetene og væpnede opposisjonsgrupper.

Protestene mot president Assads autoritære styre ser ut til å ha økt i styrke de siste to ukene, skriver The New York Times.

Regimet har ikke reagert på demonstrasjonene. Det var etter at det slo knallhardt ned på demonstrasjoner i mars 2011 at opposisjonen etter hvert grep til våpen. Siden har landet vært herjet av borgerkrig.

Ble reddet av Putin

Assad så lenge ut til å tape borgerkrigen, men etter at Russland og Vladimir Putin blandet seg inn i krigen i september 2015, snudde krigslykken. Med ytterligere hjelp fra Iran og med bruk av brutale metoder, klarte Assad å vinne tilbake kontrollen i mesteparten av det bebodde Syria.

Unntaket er de nordlige delene av landet: