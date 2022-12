To drept og flere såret etter skyting sentralt i Paris

Den antatte gjerningsmannen (69) skal være pågrepet. Politiet ber folk holde seg unna området.

Politiet og brannvesenet har sikret en gate i Paris etter skytingen.

23. des. 2022 12:58

Saken oppdateres.

Flere skal være skadet etter at det ble avfyrt skudd sentralt i Paris fredag ettermiddag. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Minst to personer skal være drept. Fire skal være såret. For to av de sårede skal tilstanden være kritisk, ifølge franske medier.

Politiet skal ha pågrepet en mann de mistenker står bak skytingen, ifølge den franske TV-kanalen BFM. Mannen skal være i slutten av 60-årene, ifølge den franske avisen Le Parisien. Også våpenet skal være beslaglagt.

Politiet i Paris ber folk unngå området i det aktuelle distriktet. Det skal være snakk om byens 10. arrondissement, ved Rue d'Enghien.

Området ligger like sør for Gare du Nord og det kjente turistområdet Montmartre.

Politiet har pågrepet en mistenkt mann.

Ifølge Le Parisien skal skytingen ha funnet sted like ved et kurdisk kultursenter.

Et vitne sier til det franske nyhetsbyrået AFP at det skal ha blitt avfyrt syv eller åtte skudd.

– Det er totalt panikk. Vi holdt oss innelåst, sier et vitne til nyhetsbyrået AFP.

Motivet bak skytingen er foreløpig ikke kjent.