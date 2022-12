Tre drept og flere såret etter skyting sentralt i Paris. Mistenkte ventet på rettssak for angrep med sabel mot migranter.

Fransk politi vil etterforske om rasisme er et motiv bak skytingen i Paris lille julaften. Den mistenkte (69) var fra før tiltalt for å ha angrepet en teltleir med migranter.

Politier brukte tåregass mot kurdiske demonstranter noen timer etter skytingen i Paris fredag.

23. des. 2022 12:58 Sist oppdatert 10 minutter siden

Flere skal være skadet etter at det ble avfyrt skudd sentralt i Paris fredag rundt klokken 11. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Minst tre personer er drept. Tre er såret. For én av de sårede skal tilstanden være kritisk, ifølge franske medier. I tillegg skal en mistenkt gjerningsmann være skadet.

Politiet har pågrepet en mann de mistenker står bak skytingen. Bilder på fransk TV viste at politiet førte bort en mann med grå overdel slitte joggesko. Han var skadet i ansiktet.

Mannen er en fransk statsborger på 69 år, ifølge myndighetene. Han skal ha blitt skadet og ble derfor tatt til sykehus etter pågripelsen.

Skulle for retten

Laure Beccuau i påtalemyndigheten i Paris bekreftet at mannen nylig ble løslatt fra varetekt. Han ventet på rettssak for et angrep på en teltleir for migranter i Paris for et år siden. Da brukte angriperen sabel. Beccuau sier de ikke kan utelukke et rasistisk motiv.

Han skal også ha vært involvert i en annen sak ganske nylig i en Paris-forstad, men aktoren opplyste ikke mer om hva dette var.

Angrepet lille julaften skjedde med skytevåpen. Det er beslaglagt. Hendelsen skjedde i byens 10. arrondissement, ved den travle gaten Rue d'Enghien. Området ligger like sør for Gare du Nord og det kjente turistområdet Montmartre.

Politiet og brannvesenet sikret en gate i Paris etter skytingen.

Vitne: Han opptrådte rolig

Skytingen fant sted like ved et samlingssted for kurdere. Her er blant annet et kultursenter og en kafé. Ifølge et øyenvitne gikk angriperen først til kultursenteret, deretter et serveringssted og så til en frisørsalong. Vitnet, en bygningsarbeider, sier han opptrådte rolig og at han hadde et finkalibret håndvåpen.

Andre øyenvitner på stedet skal ha meldt om at sju-åtte skudd ble avfyrt på gaten. Det skal ha oppstått kaos i som følge av skytingen. En beboer i området, Emmanuel Boujenan, sier til AFP at gjerningsmannen ble pågrepet i frisørsalongen.

– Det var folk som fikk panikk, ropte til politiet og pekte på salongen «han er der inne, han er der inne, gå inn», forklarte han.

Motivet bak skytingen er foreløpig ikke kjent. Selv om det ikke er kjent, har antiterroravdelingen ved påtalemyndighetens kontor åpnet drapsetterforskning.

Franske myndigheter bekrefter at de kommer til å undersøke mulige rasistiske motiver bak skytingen.

Politiets teknikere undersøkte åstedet fredag formiddag.

– Føler oss ikke trygge

Kurdere på åstedet i Paris er kritiske til at den pågrepne nylig ble løslatt.

– Det er helt klart at kurdere var målet her, sier aktivist Murat Roni til nyhetsbyrået AP.

Han pleier å vanke på kultursenteret. Han beskriver det som en slags «kurdernes ambassade i Paris».

– Vi føler oss ikke trygge i Paris. Vi føler oss ikke beskyttet av det franske rettsvesenet, sa han etter skytingen fredag.

Noen timer etter angrepet oppsto det uro i gatene. Kurdere ropte slagord mot Tyrkias president og havnet i håndgemeng med politiet.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin sa senere fredag at politiet skal øke sikkerheten ved kurdiske samlinssentre.

«Alle mine tanker går til ofrene og deres kjære», skrev han på Twitter.

Ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, rettet på Twitter en takk til politiet for deres «avgjørende inngripen under angrepet».