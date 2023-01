Nytt nederlag for McCarthy i åttende avstemning. Nå får også Donald Trump stemmer.

Heller ikke i åttende avstemningsrunde fikk Kevin McCarthy nok stemmer til å bli speaker i Representantenes hus. Nå går stemmer også til Donald Trump.

Kevin McCarthy under den åttende avstemningen på tre dager.

05.01.2023 19:21 Oppdatert 05.01.2023 21:57

I avstemning etter avstemning har republikanerne i Representantenes hus ikke klart å bli enige om hvem som skal lede dem. Kevin McCarthy fra California er storfavoritten. Han har ved tidligere avstemninger fått 201 stemmer.

Det har ikke vært nok til å sikre seg jobben som speaker, som demokraten Nancy Pelosi har hatt siden 2019.

I 12-tiden lokal tid torsdag var det duket for den syvende avstemningen på tre dager. Etter kort tid var det klart at det trolig ikke ville gå McCarthys vei. Da hadde partifellen Byron Donalds allerede fått flere av stemmene.

Halvannen time senere var det klart for rundt åtte.

Heller ikke denne gangen ble det en løsning på den fastlåste situasjonen. Demokratenes kandidat Hakeem Jeffries fikk flest stemmer, men det kreves simpelt flertall for å bli valgt. Det hadde hverken demokraten Jeffries eller Kevin McCarthy. Også favorittkandidaten til McCarthys motstandere, Byron Donalds, var langt unna seier. Han fikk bare 17 stemmer.

Det spesielle med den åttende runden var at tre av de 20 opprørerne nå hadde funnet seg en annen kandidat.

Matt Gaetz er en av opprørerne som har blokkert for at Kevin McCarthy kan velges som speaker til Representantenes hus. I syvende valgomgang fant han en ny strategi. Han foreslo og stemte på Donald Trump som ny speaker. Her sammen en annen av opprørerne, Lauren Boebert.

Matt Gaetz hadde stemt på tidligere president Donald Trump i syvende runde. Det gjorde han også i åttende runde. Lauren Boebert og Josh Brecheen fant ut at de skulle slutte å støtte Byron Donalds. I stedet ga de sin stemme til Kevin Hern.

Kevin Hern stemte på sin side selv på Kevin McCarthy.

De 435 representantene er nå i ferd med å gjennomføre den niende valgomgangen.

Det republikanske partiet har 222 seter i Representantenes hus i Kongressen. Demokratene har 212. Hvis alle representantene stemmer, må det dermed 218 stemmer til for å bli speaker.

Speaker i Huset er én av de viktigste jobbene i amerikanske politikk. Speakeren rangeres på tredjeplass etter presidenten og visepresidenten.

Utbrytergruppe

Egentlig skal avstemningen være mer eller mindre seremoniell. Ikke på 100 år har det vært problemer med å bli enige om en speaker.

Men en liten utbrytergruppe av McCarthys partifeller nekter å stille seg bak ham. De har i stedet stemt på andre kandidater, blant annet Florida-representanten Byron Donalds.

Kevin McCarthy (t.v.) får en klem av republikaneren John James, etter at James nominerte McCarthy til speaker da den syvende avstemningen var i gang onsdag.

– Du har 20 personer som krever at 201 fullstendig overgir seg til dem, sa den republikanske representanten Trent Kelly onsdag kveld etter den sjette avstemningen, skriver Reuters.

– Vel, jeg kommer ikke til å overgi meg, understreket han.

Stemte på Trump

McCarthys motstandere beskrives som republikanske «hardlinere», langt ute på den politiske høyresiden. Blant dem finner man Andy Biggs (Arizona), Dan Bishop (Nord-Carolina) og Lauren Boebert (Colorado).

Tolv av dem har blant annet hevdet at Donald Trump var den egentlige vinneren av presidentvalget i 2020, ifølge New York Times.

Under den syvende avstemningensrunden onsdag stemte Matt Gaetz første gang på Trump. Trump er ikke valgt som representant i Huset, men teknisk sett kan han likevel velges til speaker.

Trump selv har imidlertid bedt de republikanske representantene om å stemme på McCarthy. At de tilhengerne hans ikke gjør det, er blitt att som et tegn på at Trump kan ha mistet innflytelse, skriver Reuters.

Republikaneren Matt Gaetz stemte onsdag på Donald Trump under speaker-avstemningen.

Gikk med på krav

De har blant annet krevd at speakeren må få mindre makt. I samtaler onsdag kveld lokal tid skal McCarthy ha gått med på noen av kravene, skriver Washington Post. Avisen henviser til fire anonyme kilder med kjennskap til saken.

Blant annet skal McCarthy ha gått med på å senke grensen for hvor mange representanter som trengs for å fremme et forslag om å kvitte seg med speakeren, fra fem til én. Dette har McCarthy tidligere nektet å gå med på.

Mange var forberedt på at McCarthys innrømmelser onsdag ville ha lite å si. Flere av McCarthys motstanderne har sagt at de aldri ville stemme på ham uansett.

Dermed var det lenge usikkert på om en syvende avstemning i det hele tatt ville finne sted. CNN skrev at det ikke vil være overraskende om avstemningen ble utsatt.