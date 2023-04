De skulle ta Donbas innen april. Nå kan de møte ukrainsk motoffensiv.

Valery Gerasimov skulle sørge for russisk vinter-suksess. Samtidig drakk soldater seg til døde.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valery Gerasimov

03.04.2023 06:37

11. januar ble Valery Gerasimov pekt ut til å lede den russiske invasjonen av Ukraina. Fra før av var han forsvarssjef. Denne vinteren skulle han ta over den direkte ledelsen av krigføringen.

Det betydde også at Gerasimov fikk kontroll over Russlands vinteroffensiv. Målet var å ta Donbas-regionen innen 31. mars.

Nå stemples vinteroffensiven som mislykket.

Kastet bort en fordel

Slik lyder i alle fall dommen fra britisk etterretning.

Som Aftenposten tidligere har fortalt, har den russiske taktikken blant annet bestått av å sende «angrepsavdelinger» med fotsoldater i front.

Hensikten har vært at de skulle avsløre ukrainske posisjoner. Deretter skulle russisk artilleri bombe dem.

Men etter 80 dager har det bare gitt marginal fremgang i regionen. Fortsatt pågår kampene rundt Bakhmut og Lysytsjansk.

Ifølge tenketanken Institute for the Study of War (ISW) er russiske militærkjennere frustrerte. Vinteren brakte ikke med seg avgjørende slag.

Offentlige tjenestemenn tar til orde for at Russland nå fokuserer på defensive posisjoner. De forbereder seg på en ukrainsk motoffensiv den neste måneden, ifølge ISW.

Titusener av russiske soldater skal ha omkommet i vinter. Fordelen Russland hadde i å kunne mobilisere 300.000 soldater i høst er i stor grad kastet bort, ifølge britisk etterretning.

Drikker seg i hjel

Ukrainske myndigheter rapporterer at rundt 175.000 russiske soldater er satt ut av spill siden krigens start, men tallet er usikkert.

En liten, men ikke ubetydelig andel, skal ha mistet livet av grunner som ikke har med kamphandlinger å gjøre.

Britisk etterretning siterer en russisk nyhetskanal på at høyt inntak av alkohol har ført til dødsfall, ulykker og kriminalitet innad i de russiske styrkene.

De mener det er sannsynlig at militære ledere i Russland ser på alkohol som hemmende. Samtidig har alkohol vært akseptert som en del av kulturen – også i forsvaret.

I tillegg kommer dødsfall knyttet til dårlig våpenbehandling, trafikkulykker og frostskader.

Nå spekuleres det om Russland, som følge av den mislykkede vinteroffensiven, kommer til å gjøre nye endringer i ledelsen i tiden fremover.