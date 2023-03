Ukraina skryter av stridsvogner i sosiale medier. USA er styrket i troen på en vellykket motoffensiv.

Ukrainas motoffensiv kan komme når som helst. Nå ruller de vestlige stridsvognene inn i landet.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal møter polske tjenestemenn ved overlevering av deres første Leopard 2-stridsvogner.

01.04.2023 00:11

Våren er på vei i Ukraina. Og med det ventes det et stort motangrep fra den ukrainske hæren. Russerne forbereder seg i de okkuperte områdene, der de bokstavelig talt graver seg ned.

Vestlig våpenhjelp har vært avgjørende for Ukraina. I vår kom spørsmålet om hvorvidt vestlige land skulle bidra med stridsvogner. Svaret ble ja, og nå har de lovede vognene begynt å rulle inn i landet.

– Ukraina har gode sjanser for å lykkes med motoffensiven sin, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin tirsdag, skriver Newsweek.

– Jeg tror vi vil se en økning i kampene til våren ettersom forutsetningene for manøvrering blir bedre. Jeg tror Ukraina vil ha en veldig god sjanse til å lykkes, sa Austin under en høring i senatets komité for væpnede styrker.

Stridsvogner fra Vesten

På Twitter tikker videoene av stridsvognene inn:

Stridsvognene de viser frem, er fra Storbritannia, Tyskland og USA.

Analytiker: Kan bli siste kapittel i konflikten

Ukraina har prøvd å dysse ned muligheten for en motoffensiv i vår. Motoffensiven vil kunne skje i løpet av de neste to månedene. Det har Mykhailo Podolyak, rådgiver for lederen av Ukrainas presidentkontor, tidligere i mars sagt til den italienske avisen La Stampa.

Den ukrainske motoffensiven kan bli krigens siste kapittel. Det mener Sky News’ militærekspert.

– Begge sider vil sannsynligvis være utmattet ved enden av året, kanskje med en endret frontlinje, men i en fastlåst situasjon ettersom ingen av sidene vil ha ressursene – menn eller materiell – til å ta et avgjørende trekk, skriver Sean Bell.

Han forklarer at Vesten må ta et valg. De kan legge press på begge sider for å få slutt på krigen og starte gjenoppbyggingen av Ukraina.

Eller så kan de fortsette å støtte en langvarig konflikt med stadig færre ressurser. Faren ved det er at det er gunstig for Russlands «long game»-strategi.