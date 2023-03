Wagner-sjefen: – Slik blir det avgjørende slaget

Hvordan blir slaget som kan avgjøre krigen i Ukraina? Natt til fredag kom Wagner-sjefen med russisk versjon. Det er flere grunner til at den vekker interesse.

Skjermdump fra intervjuet med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin torsdag kveld, hvor han presenterte sin versjon av hvordan det kommende og avgjørende slaget i Ukraina-krigen vil foregå.

24.03.2023 11:51 Oppdatert 24.03.2023 12:10

– Våren er her. Alt tørker fort. Været er bra. Temperaturen er over 15 grader. Derfor er det klart for å kjøre over markene med tungt teknisk utstyr.

Det sa Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin i et uvanlig intervju torsdag kveld med en russisk militærblogger.