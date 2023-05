F-16 er på vei til Ukraina. Hvilken effekt de får, avhenger av mange viktige detaljer.

USA vil ikke motsette seg at Ukraina får F-16 jagerfly. Men spørsmålene er mange. Ikke minst hvor lang tid det vil gå før ukrainerne kan ta flyene i bruk.

F-16 avbildet i Irak. Landet fikk fire fly fra amerikanerne i 2015.

20.05.2023 20:09 Oppdatert 20.05.2023 20:40

Volodymyr Zelenskyj kom lørdag til G7-møtet i Japan for å be om våpen. Han kan mest sannsynlig glede seg over noe han har ønsket seg lenge, nemlig F-16 jagerfly.

For bare kort tid siden hadde det virket umulig, eller i hvert fall svært vanskelig. Men Nederland og Storbritannia tar initiativ til en internasjonal koalisjon for å sikre Ukraina kampfly, meldte The Guardian tidligere i uken. Frankrike og Danmark har også sagt seg villig til å gi ukrainske piloter trening til å fly F-16.

Under G7-møtet fortalte USAs president Joe Biden til de andre lederne at han ikke ville motsette seg at Ukraina får de amerikanskproduserte F-16-flyene. USA vil også bidra med opplæring.

Norge har brukt F-16 i flere tiår. I desember 2021 fikk prinsesse Ingrid Alexandra seg en baksetetur i en F-16.

Norge er i ferd med å selge sine F-16

Om Norge vil spille en rolle, er uklart. Men det er langt fra usannsynlig, siden Norge gjennom mange år har hatt F-16 og er i ferd med å gå over til mer avanserte F-35. Norge hadde 57 F-16-fly da Forsvarsmateriell i 2019 fikk i oppdrag å lede salget av flyene.

Siden da er det blitt inngått kontrakt om salg av 44 fly, 32 til Romania og 12 til det amerikanske selskapet Draken International. Det kan altså være noen fly igjen til ukrainerne.

Det kan også tenkes at Norge kan bidra på andre måter, for eksempel med opplæring eller våpensystemer som flyene skal utstyres med.

Russland: De tar en kolossal risiko

Det er få måneder siden Biden mente at F-16 ikke var det Ukraina trengte nå. Han avviste å gi flyene til Ukraina.

Helomvendingen skyldes press fra allierte, fra Kongressen og fra Zelenskyj, skriver The Washington Post.

Ukraina håper å få flyene opp i luften mot slutten av september. Det sier en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet til avisen.

Biden har i møter med sine rådgivere ofte vist til at de må kunne støtte ukrainerne uten at det fører til 3. verdenskrig. Den store frykten har vært at en presset Vladimir Putin skal gripe til atomvåpen. At USA går med på at Ukraina skal få F-16, skyldes at man vurderer risikoen som mindre enn det man gjorde tidligere, skriver The New York Times.

Russland advarte lørdag om at de innebærer en «kolossal risiko» å gi F-16 til Ukraina.

– Vi ser at de vestlige landene fremdeles holder fast ved eskalering. Det innebærer kolossal risiko for dem selv, sier Russlands assisterende utenriksminister Aleksander Grusjko ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Volodymyr Zelenskyj kom til Japan i et jetfly som Frankrike hadde stilt til rådighet.

Les også Zelenskyj har ønsket seg F-16 i 15 måneder. Nå kan noe være på gang.

Uklart hvilke kapasiteter flyene vil få

F-16-flyene har flere fordeler sammenlignet med flyene Ukraina har fra sovjettiden, ifølge BBC.

F-16s radar kan se lenger. Det betyr at fiendtlige fly kan angripes på lenger hold.

De leveres gjerne med missiler som ikke krever at flyet må opprettholde radarlås på målet. En kapasitet som russerne har, men som ukrainerne mangler.

F-16 kan sende ut presisjonsbomber som søker seg frem til målet enten med laser, GPS eller avanserte målsøkingssystemer. De er bedre egnet til å søke seg frem til og ødelegge fiendens radaranlegg på bakken enn det Ukrainas nåværende jagerfly er, skriver BBC.

Men det er ikke klart hvilke av disse kapasitetene som vil bli gjort tilgjengelig for Ukraina.

Trenger omfattende opplæring og øving

F-16-piloter må være i stand til å ta mange avgjørelser nærmest intuitivt. De risikerer å bli overveldet av alle beslutningene som må tas raskt.

Derfor trenger de trolig langvarig opplæring og øving før de kan bruke flyene i kamp. Særlig hvis flyene skal brukes i avanserte operasjoner der mange fly samarbeider. Det er noe ukrainerne bør lære seg, både for å få utnyttet flyenes potensial og for å redusere risikoen for å bli skutt ned av russerne.

Siden det er så viktig å kunne operere med mange fly samtidig, er det svært viktig hvor mange fly ukrainerne får. Personellet på bakken må læres opp, flybaser og rullebaner må forberedes.

Alt dette innebærer at det kan ta tid før F-16 kan spille en rolle for utviklingen av krigen i Ukraina.