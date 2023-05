Forsvarsforsker tror kampene om Bakhmut «knapt har begynt»

I ni måneder har kampene fullstendig ødelagt den ukrainske byen Bakhmut. Russerne hevder å ha inntatt byen nå, men norsk ekspert tror kampene knapt har begynt.

Sist søndag feiret russiske styrker og private soldater at Russland angivelig skal ha full kontroll over byen Bakhmut.

24.05.2023 09:11

Kampene om Bakhmut har utviklet seg til det lengste slaget til nå under invasjonen av Ukraina. Titusener har mistet livet, og ingen hus eller infrastruktur er urørt i den 400 år gamle byen som hadde 80.000 innbyggere før kamphandlingene startet.

Russerne har tilsynelatende vært på offensiven de siste månedene og tatt kontroll på det meste av bykjernen. Ukrainske kommandører innrømmer at mer enn 90 prosent av bykjernen er under russisk kontroll.

Sammenlignet med frigjøringen av Berlin

Sist søndag erklærte det russiske Forsvarsdepartementet at russiske styrker og den private Wagner-gruppen har inntatt Bakhmut. På den statskontrollerte russiske kanalen TV1 ble erobringen sammenlignet den røde armes inntog i Berlin i 1945.

I reportasjer fra den sønderskutte byen roper russiske soldater «seier» mens de planter den russiske trikoloren og flagget til Wagner-gruppen på toppen av ruiner.

Under sitt besøk i Japan under G7-møtet kom den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj med et kontant svar.

– Bakhmut er ikke okkupert av Russland pr. i dag. Vi sender ikke våre folk i døden. Det er folket som er viktig, sa presidenten under en pressekonferanse.

Sist søndag feiret russiske soldater og private Wagner-styrker at de har erobret den ukrainske byen Bakhmut. Ukrainerne hevder de har trukket seg tilbake for å kunne rykke frem i rett øyeblikk.

Hadde fremgang mot Bakmuth

Observatører har lenge påpekt at den lille byen Bakhmut har større symbolsk betydning enn strategisk verdi. Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier at det var i retning Bakhmut russerne fikk størst fremgang i sitt uttalte mål om å okkupere hele Donetsk fylke. Fremrykkingen skjedde i fjor høst.

– De nådde først Bakhmut i november 2022, etter tre måneders harde kamper. Så har de siden brukt et halvt år på å erobre byen, som de har redusert til en grushaug, sier Ydstebø til NTB.

Hovedlæreren ved krigsskolen mener Ukraina har valgt å holde Bakhmut nettopp fordi russerne valgte å kraftsamle for å ta byen. Byen har ingen viktig militær funksjon.

– Russerne har satt inn sine beste avdelinger mot Bakhmut og høydene nord og sør for tettbebyggelsen. De ukrainske styrkene har slåss for å påføre russerne så store tap som mulig – og prøvd å begrense egne tap, sier Ydstebø.

Ukrainske soldater holder utkikk fra tanksen i nærheten av Bakhmut, Ukraina, tirsdag 23. mai.

Binder opp russisk militærkraft

Han antyder at ukrainerne ser ut til å ha lykkes godt med sin strategi. De har klart å slite ned både russiske eliteavdelinger og de regulære styrkene som har vært satt inn.

– Ukraina har sterke forsvarsverk bak Bakhmut, og disse er enda sterkere enn de ukrainske stillingene inne i byen, sier han.

En viktigere målestokk enn den militærstrategiske betydningen av byen er ukrainernes evne til å binde opp russiske styrker i forsøket på å innta Bakhmut.

En ukrainsk soldat fyrer av en skulderfyrt rakett fra frontlinjen nær Bakhmut, mandag 22. mai 2023.

Vil slite dem ut for så å angripe

Ukrainske militære ledere uttaler at den månedslange motstanden har vært verdt innsatsen. Russernes kapasiteter andre steder blir begrenset, og det åpnes opp for ukrainsk fremrykking.

– Hovedmålet er å slite dem ut for så å angripe, sier den ukrainske obersten Jevhen Mezhevikin til nyhetsbyrået AP. Han leder en spesialgruppe som fortsatt kjemper i Bakhmut.

Ydstebø har liten tro på at den russiske påstanden om å ha kontroll over byen vil føre til at de intense kampene er over.

– Jeg tror det knapt har begynt, sier han til NTB.

Slaget om den ukrainske byen Bakhmut har pågått i ni måneder. Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen tror vi bare har sett starten.

Viktig kontroll over høyder

Han viser til at russerne i første halvdel av mai erstattet elitestyrkene som holdt høydene nord og sør for Bakhmut, med regulære avdelinger med lavere stridsverdi.

– Da angrep ukrainske styrker og drev dem bakover, samtidig som de fikk kontroll på høydene som skuer ut over det som er igjen av bebyggelsen. Ukrainerne kan da enten presse seg videre innover, og forsøke å omringe de russiske styrkene inne i Bakhmut, for så å ødelegge dem, sier Ydstebø.

Ifølge militærstrategen kan ukrainerne bruke sine høyereliggende posisjoner til å beskyte de gjenværende russiske styrkene i byen med artilleri og påføre dem ytterligere tap.

– Eller de kan tvinge russerne til å igjen prioritere gode avdelinger for å hindre nederlag i Bakhmut. Det gjør at russerne vil ha færre gode styrker tilgjengelig når den lenge ventede ukrainske motoffensiven går inn, sier han.

Det aller meste av hus og infrastruktur i Bakhmut er ødelagt etter ni måneder med kamphandlinger.

Har nesten omringet Bakhmut

Den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Maliar peker også på hvor viktig det er å kontrollere høydene rundt Bakhmut.

– Fienden klarte ikke å omringe Bakhmut. De mistet noen av høydene rundt byen. Den fortsatte fremrykkingen fra våre tropper inn i forstedene gjør fiendens nærvær mye mer vanskelig. Våre styrker har nesten omringet byen noe som gir oss mulighet til å knuse fienden, sier Hanna Maliar ifølge AP.

Lederen for de ukrainske bakkestyrkene, generaloberst Oleksandr Syrskyj, uttalte i forrige uke at forsvaret av Bakhmut ikke blir mindre viktig, selv om Ukraina nå kontrollerer bare en liten del av byen.

– Det gir oss en mulighet til å innta byen dersom situasjonen forandrer seg. Det vil definitivt skje, sa Syrskyj ifølge AFP.