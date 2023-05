Expressen: 15-åring mistenkt for bestillingsdrap

15-åringen som er mistenkt for bestillingsdrap på en jevnaldrende i Stockholm, skal ha fått 100.000 kroner. To dager senere dro han til det eksklusive kjøpesenteret NK. Der kjøpte han dyre merkeklær.

15-åringen som er mistenkt for bestillingsdrap i Stockholm, skal ha brukt tusenvis av kroner på varehuset NK. Her handlet han merkeklær og betalte kontant.

07.05.2023 10:06

Det virket som en ren henrettelse. I 18-tiden 28. januar ble en 15 år gammel gutt skutt i hodet mens han spiste alene på en sushirestaurant i forstaden Skogås i Huddinge, sør for Stockholm. Gutten ble hentet av et ambulansehelikopter, men livet sto ikke til å redde.

Politiets teori er at drapet var en hevn, et bestillingsdrap. For ryktene utpekte 15-åringen som en av gjerningspersonene som hadde skutt mot huset til slektninger av gjenglederen Rawa Majid en uke tidligere. Majid har tilnavnet «Den kurdiske reven» og er sentral i gjengkrigen som rystet Sverige rundt årsskiftet.

Arrestert i merkeklær

Det skal ha blitt betalt ut en belønning på 100.000 kroner til 15-åringen to dager senere, skriver Expressen. Avisen har også opplysninger om at den mistenkte tenåringen deretter dro til det eksklusive varehuset NK – Nordiska Kompaniet – i Stockholm sentrum.

Her skal 15-åringen ha brukt pengene på kostbare merkeklær. Han skal blant annet ha kjøpt inn en Moose Knuckle-jakke, Gucci-caps og Nike-sko, skriver Expressen. Disse klærne hadde han på seg da han noen dager senere ble arrestert, mistenkt for drapet i Skogås.

15-åringen er en av 13 gutter under 16 år som er mistenkt for alvorlig kriminalitet under voldsbølgen som har herjet i Stockholms gjengmiljø siden jul. 15-åringen skiller seg ut ved å være den eneste som er født i Sverige med to svenskfødte foreldre. Han skal ha en familiebakgrunn preget av vold og omsorgssvikt.

Flere unge menn har vært pågrepet og mistenkt for å ha deltatt i restaurantdrapet. Men politiet har utpekt 15-åringen som den som skjøt. Gutten nektet straffskyld, men ble 5. februar varetektsfengslet i fire uker.

– Han nekter å ha begått en forbrytelse og bestrider at han har hatt noe som helst med dette å gjøre, uttalte forsvareren Björn Sandin til nyhetsbyrået TT.

Nå vil politiet at gjengens rekruttering av «barnesoldater» skal klassifiseres som menneskehandel.

– Dette er ikke alltid fritt valgt arbeid. Iblant ligger trusler og utpressing bak og man tvinges til å begå forbrytelser, sier Max Åkerwall, nestleder i politiet til Expressen.